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Ещё одна библиотека Бурятии примет участие в «Библионочи»

Ещё одна библиотека Бурятии примет участие в «Библионочи»
Общество,  Фото:pixabay.com
В рамках мероприятия состоится акция «Декламируй»

В Бурятии ко всероссийской акции «Библионочь-2022» присоединится республиканская детско-юношеская библиотека. Ежегодная акция пройдёт 28 мая с 17:00 на площадке национальной библиотеки республики.

В программе «Библионочи»: выставка детских книг, викторина на знание современных детских произведений, мастер-классы для детей и взрослых по росписи пряников, каллиграфии. Мастер-класс «Мастерство манги» проведёт чемпион России по косплею – Яна Карбушева.

В 18:00 начнётся квартирник «Декламируй». Для жителей города выступят музыканты и поэты: Вячеслав Свинобой, группа «Тёплое молоко», Дмитрий Назаров, Александр Бережных, FISHEVA, Tairael, пианист Иван Жежель, поэтесса и декламатор София Чернышева. После основной программы каждый желающий сможет прочесть любимые произведения, спеть песню. Для этого необходимо пройти регистрацию. Акция «Декламируй» – ежегодное мероприятие общественного движения «Волонтёры культуры» в честь Дня русского языка, который отмечается 6 июня – в день рождения поэта А.С. Пушкина.

В 21:00 состоится диджей–сет на крыше. Для жителей города сыграют диджеи: Южный ветер, Yogurt, а также Slowjah из объединения «RUFF!».

В течение вечера будут представлены стили от фанка до зарубежного хип хопа. Во время мероприятия можно сыграть в настольные игры, обменяться книгами на площадке буккросинга и полюбоваться закатом на смотровой площадке библиотеки. Об этом сообщает пресс-служба республиканской детско-юношеской библиотеки.

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