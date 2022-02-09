В Улан-Удэ было закуплено 77 квартир
В 2021 году в Бурятии детей-сирот было закуплено 190 жилых помещений. Из них в Улан-Удэ – 77, а ещё 113 квартир – в 18 районах, сообщает пресс-служба минсоцзащиты Бурятии.
В соответствии с законом Бурятии, все приобретённые жилые помещения должны быть переданы в собственность муниципальных образований и предоставлены муниципалитетами по договорам найма лицам из числа детей-сирот.
Дети-сироты могут узнать номер очереди на сайте министерства социальной защиты населения Бурятии.
Как сообщал «Байкал-Daily», власти начали закупать квартиры для сирот у граждан в 2019 году. В торгах может участвовать любой гражданин, желающий продать свою квартиру. При этом необходимо, чтобы жилая площадь соответствовала ряду требований.
В Бурятии за год купили 190 квартир для сирот
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
После прибытия из Якутии фуры с 45 собаками в Бурятии возбудили административное дело
Внешне практически одинаковые, манулы из Бурятии разные по характеру
QR-код будет действовать в течение шести месяцев
В Улан-Удэ было закуплено 77 квартир
Больше 17 лет леопард радовал гостей
Летальные исходы по-прежнему происходят ежедневно
«Как давно я этого ждал», - рассказал местный предприниматель
Однако некоторые жители сочли это «стукачеством»
Мужчины жестоко избили и изрезали знакомого во время застолья
Больным бесплатно не выдавали средства диагностики сахарного диабета
В деле разбиралась прокуратура
Туристов просят воздержаться от походов
Победители и призёры получат памятные медали, сувениры и полезные призы
Именинница награждена орденами и медалями за труд в период Великой Отечественной
Рыболовам также напомнили о суточной норме добычи