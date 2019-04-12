Власти Бурятии начнут закупать жильё у граждан для сирот

В торгах может участвовать любой гражданин
Управление капитального строительства правительство Бурятии начало процедуру закупок жилых помещений у населения для передачи сиротам. В этом году необходимо обеспечить жилой площадью 205 сирот. На эти цели выделено из федерального и республиканского бюджетов более 215 млн. рублей, сообщает пресс-служба минстроя Бурятии.
В торгах может участвовать любой гражданин, желающий продать свою квартиру государству. Для этого необходимо, чтобы жилая площадь соответствовала ряду требований.
Продаваемая квартира должна быть обязательно благоустроенная, площадью не менее 24 кв.м., с косметическим ремонтом, наличием стеклопакетов ПВХ, исправных сантехнических приборов и приборов отопления, централизованного горячего и холодного водоснабжения, канализации и электроснабжения и соответствовать всем строительным, противопожарным, санитарным и техническим нормам и правилам.
Перед торгами продавцу необходимо ознакомиться с информацией на сайте госзакупок, изучить технические требования и изготовить электронную цифровую подпись с правом участия в торгах и в Росреестре. Этим занимаются специализированные организации.
Дальнейший порядок действий следующий:
- Регистрация собственником жилья в едином реестре участников закупок;
- Обеспечение заявки (1% от начальной цены контракта);
- Подача заявки собственником жилья в электронных торгах;
- Через 7 дней после окончания приема заявок пройдет подведение итогов;
- Заключение госконтракта;
- Приемка квартиры приемочной комиссией с составлением акта приема-передачи;
- Прохождение собственником жилья межведомственной комиссии;
- Получение собственником жилья экспертного заключения;
- Сдача собственником жилья полного пакета документов в УКС правительства РБ;
- Регистрация права на Республику Бурятия.
В течение 30 дней с момента подписания акта приема-передачи жилых помещений производится оплата. Далее квартира передается в специализированный жилищный фонд.
Как сообщал «Байкал-Daily», недавно в Бурятии решили отказаться от заселения сирот в отдельные кварталы. В таких «резервациях» жильё быстро приходит в негодность и высок риск роста преступности. Вместо этого выпускников детских учреждений решили «погружать в общество», выкупая для них отдельные квартиры.
К выкупу квартир на вторичном рынке власти пришли в том числе после печального опыта квартала Молодёжный в Сотниково. Построенные для сирот дома оказались непригодны для жизни, сейчас по делу об этих квартирах под арестом находится замминистра строительства Бурятии Сергей Рыбальченко.
Власти Бурятии начнут закупать жильё у граждан для сирот
Общество, Фото:
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