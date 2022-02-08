Обряд провели ламы Иволгинского и Окинского дацанов
Во второй день Сагаалгана, уже седьмой год подряд, на самой высокой точке Бурятии, в местности Хан Уула ламы Иволгинского и Окинского дацанов провели ритуальный обряд освящения и водружения всебурятского «Хии морин».
У буддистов второе число первого месяца Нового года по лунному календарю считается одним из лучших дней в году для водружения «Хии морин».
- Всебурятский «Хии морин» – это самый большой стяг удачи, водружение которого приносит удачу, благополучие, устраняет жизненные препятствия, повышает энергию в теле человека, поднимает тонус, интуицию, силу духа, – рассказал Баян-лама, представитель Буддийской традиционной Сангхи России.
Из-за сложившейся неблагополучной эпидемиологической ситуации присутствующие на молебне были в ограниченном количестве. Верующие помолились божествам и духам Окинской земли за благополучие и здравие всех народов на земле. Всех присутствующих угостили вкусной бараниной, горячим зутаран чаем и боовами, сообщает пресс-служба администрации Окинского района.
На самой высокой точке Бурятии водрузили «Хии морин»
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