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В улан-удэнском СИЗО учили оказывать первую медпомощь

В улан-удэнском СИЗО учили оказывать первую медпомощь
Общество,  Фото:УФСИН по Бурятии
Уроки провели для несовершеннолетних

В СИЗО-1 в Улан-Удэ несовершеннолетние подозреваемые, обвиняемые и осужденные встретились с руководителем Бурятского регионального отделения всероссийского студенческого корпуса спасателей Солбоном Санжиевым, сообщает пресс-служба УФСИН Бурятии.

Он провёл практическое занятие по оказанию первой медицинской помощи, объяснил порядок действий при остановке дыхания и сердцебиения у человека, и наглядно, используя специальные манекены, научил подростков проводить первичные реанимационные действия.

Также руководитель корпуса спасателей рассказал несовершеннолетним о своем опыте работы, пользе, которую он и его коллеги приносят людям, пострадавшим от стихийных бедствий.
СИЗО

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