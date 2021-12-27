В улан-удэнском СИЗО учили оказывать первую медпомощь

Общество, Фото: УФСИН по Бурятии

Уроки провели для несовершеннолетних



В СИЗО-1 в Улан-Удэ несовершеннолетние подозреваемые, обвиняемые и осужденные встретились с руководителем Бурятского регионального отделения всероссийского студенческого корпуса спасателей Солбоном Санжиевым, сообщает пресс-служба УФСИН Бурятии.



Он провёл практическое занятие по оказанию первой медицинской помощи, объяснил порядок действий при остановке дыхания и сердцебиения у человека, и наглядно, используя специальные манекены, научил подростков проводить первичные реанимационные действия.



Также руководитель корпуса спасателей рассказал несовершеннолетним о своем опыте работы, пользе, которую он и его коллеги приносят людям, пострадавшим от стихийных бедствий.

