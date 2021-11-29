Музыкант из Бурятии получил звание «Открытие года»

- Спасибо за такой прекрасный фестиваль моему другу Александру Филиппову! Лудуб реально продвинулся в индустрии музыки и взял направление на джаз! - написал в соцсети депутат горсовета Денис Гармаев, известный своим увлечением музыкой.





<br />

Народный артист РФ, известный саксофонист Игорь Бутман вручил приз «Открытие года» фестиваля «Джаз на Байкале» музыканту из Бурятии Лудубу Очирову. Приятная новость пришла из Иркутска. Сегодня, 29 ноября, там прошла церемония награждения участников фестиваля.Международный музыкальный фестиваль «Джаз на Байкале» (0+) проходит в Иркутской области уже более 15 лет и имеет статус крупнейшего джазового события по географии, уровню и количеству. Первый фестиваль прошёл ещё в 2006 году и сразу занял место одного из самых знаковых событий культурной жизни Иркутска.- В этом году мы расширили возрастные рамки конкурса, добавив категорию 25+, куда заявлены опытные музыканты, а также предоставили юным дарованиям возможность выступить на одной сцене со звездами мировой величины. Эти изменения призваны сблизить начинающих и по-настоящему знаменитых музыкантов. Недаром говорят, что джаз – это музыка общения! – рассказал региональному изданию «МК-Байкал» художественный руководитель и генеральный продюсер фестиваля Александр Филиппов.Диплома лауреата I степени фестиваля джаза под патронатом Игоря Бутмана удостоился бурятский композитор Лудуб Очиров, который известен не только в республике, но и далеко за её пределами. Он поблагодарил за подготовку к фестивалю свою преподавательницу по фортепиано Ирину Ершову.