В Бодайбо раскрыто похищение руководителей предприятия

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Подозреваемые требовали от потерпевших передать им доли в уставном капитале и права на имущество



Двум жителям Бодайбо предъявлено обвинение в похищении людей и вымогательстве.



По версии следствия, в августе этого года несколько мужчин, входящие в криминальные структуры в Бодайбо и Бодайбинском районе, действуя группой лиц по предварительному сговору, двигаясь не менее чем на 5 автомобилях, заблокировали на дороге машину «Лексус 570». Применяя насилие, мужчины похитили генерального директора, одного из учредителей и начальника службы безопасности предприятия по предоставлению в аренду спецтехники для добычи золота.



Удерживая их в помещении на производственной базе не менее 3 часов, жители Бодайбо применяли к ним физическую силу, высказывали угрозы убийством, угрожая при этом огнестрельным оружием, имевшимся при себе.



Подозреваемые требовали от потерпевших передать им доли в уставном капитале ООО и права на находящееся в безвозмездном пользовании имущество в особо крупном размере. После получения от одного из потерпевших согласия на выполнение в кратчайшие сроки условий, выдвинутых злоумышленниками, цель последних была достигнута, мужчины были отпущены.



- В октябре в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий следователями СК при взаимодействии сотрудников УФСБ подозреваемые были задержаны, - сообщают в СУ СК РФ по Бурятии.



Двум активным участникам преступлений, занимающим лидирующее положение в ОПГ, по ходатайству следствия избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

