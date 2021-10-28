Подозреваемые требовали от потерпевших передать им доли в уставном капитале и права на имущество
Двум жителям Бодайбо предъявлено обвинение в похищении людей и вымогательстве.
По версии следствия, в августе этого года несколько мужчин, входящие в криминальные структуры в Бодайбо и Бодайбинском районе, действуя группой лиц по предварительному сговору, двигаясь не менее чем на 5 автомобилях, заблокировали на дороге машину «Лексус 570». Применяя насилие, мужчины похитили генерального директора, одного из учредителей и начальника службы безопасности предприятия по предоставлению в аренду спецтехники для добычи золота.
Удерживая их в помещении на производственной базе не менее 3 часов, жители Бодайбо применяли к ним физическую силу, высказывали угрозы убийством, угрожая при этом огнестрельным оружием, имевшимся при себе.
Подозреваемые требовали от потерпевших передать им доли в уставном капитале ООО и права на находящееся в безвозмездном пользовании имущество в особо крупном размере. После получения от одного из потерпевших согласия на выполнение в кратчайшие сроки условий, выдвинутых злоумышленниками, цель последних была достигнута, мужчины были отпущены.
- В октябре в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий следователями СК при взаимодействии сотрудников УФСБ подозреваемые были задержаны, - сообщают в СУ СК РФ по Бурятии.
Двум активным участникам преступлений, занимающим лидирующее положение в ОПГ, по ходатайству следствия избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.
В Бодайбо раскрыто похищение руководителей предприятия
Общество, Фото:
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