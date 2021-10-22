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Коронавирус в Забайкалье перешагнул отметку в 74 тысячи

Коронавирус в Забайкалье перешагнул отметку в 74 тысячи
Общество,  Фото:pexels.com
Суточный прирост составил почти 300 больных

По данным на 22 октября, за сутки в Забайкальском крае выявлено 289 новых подтверждённых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. С начала пандемии вирус обнаружен у 74 232 забайкальцев.

За прошедшие сутки 222 человека вылечились от коронавируса, общее количество победивших болезнь забайкальцев составило 63 665.

В моногоспиталях Забайкалья проходят лечение пациенты с разной степенью тяжести новой коронавирусной инфекции, из них 156 человек находятся в тяжёлом состоянии, 59 подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких. За весь период COVID-19 унёс жизни 1 540 человек, за последние сутки в Забайкалье подтверждено семь летальных случаев от коронавируса.

За весь период пандемии 1 282 забайкальца скончались от лабораторно подтверждённой коронавирусной инфекции, сообщили в пресс-службе краевого правительства.

Заседание оперштаба по COVID-19 под председательством вице-премьера Инны Щегловой состоялось 20 октября. Правительство Забайкальского края готовит постановление по введению QR-кодов на территории региона из-за роста заболеваемости коронавирусной инфекцией. Кроме того, начинается серьёзный мониторинг вакцинации сотрудников внутри организаций с предоставлением подтверждающих документов, а также контроль за соблюдением противоэпидемиологических мер.

Глава управления Роспотребнадзора Забайкальского края Светлана Лапа заявила, что рост заболеваемости коронавирусной инфекцией в регионе превышает суточные показатели по России, а также показатели региона за аналогичные периоды прошлого года.


Забайкальский край коронавирус

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