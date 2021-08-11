В парках Улан-Удэ возобновились занятия по цигун

Занятия проводятся бесплатно



В Улан-Удэ с 6 августа центр физкультурно-массовой работы города возобновил оздоровительные занятия по гимнастике цигун. Позаниматься восточной гимнастикой можно в парках «Юбилейный» и имени С.Н. Орешкова.



В парке Орешкова занятия проводятся в понедельник, среду и пятницу с 7:30, во вторник и четверг с 9:10. В парке «Юбилейный» – в понедельник, среду и пятницу с 9:10, во вторник и четверг с 7:30, в субботу с 9:00.



Занятия бесплатные. К ним допускаются все желающие от 15 лет и старше, сообщает пресс-служба ЦФМР.



Возрастное ограничение 12+

