Занятия проводятся бесплатно
В Улан-Удэ с 6 августа центр физкультурно-массовой работы города возобновил оздоровительные занятия по гимнастике цигун. Позаниматься восточной гимнастикой можно в парках «Юбилейный» и имени С.Н. Орешкова.
В парке Орешкова занятия проводятся в понедельник, среду и пятницу с 7:30, во вторник и четверг с 9:10. В парке «Юбилейный» – в понедельник, среду и пятницу с 9:10, во вторник и четверг с 7:30, в субботу с 9:00.
Занятия бесплатные. К ним допускаются все желающие от 15 лет и старше, сообщает пресс-служба ЦФМР.
Возрастное ограничение 12+
В парках Улан-Удэ возобновились занятия по цигун
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Занятия проводятся бесплатно
Зимой в столице Забайкалья пройдут мероприятия, популяризирующие баянно-гармонное исполнительство
В регионе пройдут спортивные мероприятия в честь Дня физкультурника
Торжества в Мухоршибирском районе посетила жена писателя
Традиционные соревнования были посвящены памяти Феликса Завелинского
Матрёна Калашникова – прабабушка 13 правнуков
Планируемый срок ввода в эксплуатацию – 1 сентября
Движение будет ограничено вечером, ночью и рано утром в августе и в начале сентября
В Иркутской области прошла спортивная экоакция «За чистый Байкал»
По случаю торжества был совершён крестный ход
Виталий Чернов выиграл дисциплину «вертикальный километр» с результатом 44 минуты 18 секунд
В стране зарегистрировано 25 лесных и степных пожаров
Тамир Галанов завоевал «золото» в весовой категории до 56 кг на соревнованиях в Якутске
В многодневной гонке участвовали юниоры 17-18 лет
Она поблагодарила всех, кто поддерживал её на Олимпиаде