В республике состоятся донорские акции и награждение почётными знаками
20 апреля в России отметят национальный день донора крови. В рамках празднования служба крови Бурятии организует в Улан-Удэ выездной день донора на площади Советов. Донорами в этот день станут горожане, в том числе сотрудники министерств и ведомств региона.
Кроме этого, 22 апреля на станции переливания крови пройдёт торжественное мероприятие. На нём будут вручены нагрудные значки и удостоверения почётным донорам России, а также будут отмечены благодарственными письмами информационные партнёры службы крови Бурятии.
- Национальный день донора – очень важный день для нас. В этот праздник мы благодарим всех доноров и ещё раз хотим напомнить, какую важную миссию они выполняют. Желаем всем вам крепкого здоровья, успехов во всех начинаниях и благополучия. Также в этот день принимают самые тёплые пожелания сотрудники станции переливания крови. Хочется пожелать нашему коллективу бодрого духа, здоровья и терпения, – сообщает пресс-служба министерства здравоохранения РБ.
В Улан-Удэ отметят день донора
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Экономика, 19.04.2021
Соревнования проводились в Селенгинском районе
В середине мая состоится второй этап конкурса
Соревнования бегунов состоялись на прошлой неделе в Улан-Удэ
По Улан-Удэ проедет «Заповедный трамвай»
Спортсмены из Тулуна и Братска стали третьими в весовых категориях до 80 кг и свыше 80 кг
В овраге будет общественный огород без полива
Лучшим игроком турнира стал Максим Широнов
Учительница городской школы №47 победила в республиканском конкурсе классных руководителей
Спортсмены завоевали «серебро» и «бронзу» соревнований по греко-римской борьбе
Спортсмены республики завоевали 8 медалей в Калининграде
На дорогу вышли сотрудники ГИБДД и врачи
Золотые награды достались Андрею Рассадину и Сергею Каргину
Звезду гламура порадовала национальная бурятская кухня
Сельчанам придётся ездить в объезд
Бывшая биатлонистка Ольга Зайцева обещала вернуться в Бурятию