В Улан-Удэ отметят день донора

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

В республике состоятся донорские акции и награждение почётными знаками



20 апреля в России отметят национальный день донора крови. В рамках празднования служба крови Бурятии организует в Улан-Удэ выездной день донора на площади Советов. Донорами в этот день станут горожане, в том числе сотрудники министерств и ведомств региона.



Кроме этого, 22 апреля на станции переливания крови пройдёт торжественное мероприятие. На нём будут вручены нагрудные значки и удостоверения почётным донорам России, а также будут отмечены благодарственными письмами информационные партнёры службы крови Бурятии.



- Национальный день донора – очень важный день для нас. В этот праздник мы благодарим всех доноров и ещё раз хотим напомнить, какую важную миссию они выполняют. Желаем всем вам крепкого здоровья, успехов во всех начинаниях и благополучия. Также в этот день принимают самые тёплые пожелания сотрудники станции переливания крови. Хочется пожелать нашему коллективу бодрого духа, здоровья и терпения, – сообщает пресс-служба министерства здравоохранения РБ.

