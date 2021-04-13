Этот эпизод посвящён Дню космонавтики
Специально ко Дню космонавтики 12 апреля вышел новый эпизод многосерийного мультфильма Эрдэни Жалцанова «Бадма и Чагдар». Фигурки из пластилина лепила Янжима Жалцанова.
Основной сюжет мультсериала - приключения маленьких друзей Бадмы и Чагдара. Оба мальчика говорят на двух диалектах бурятского языка, при этом они с легкостью понимают друг друга. Между ними нет языкового барьера. Им важны другие задачи. Они просто радуются жизни.
Серии о приключениях мальчиков Бадмы и Чагдара стали выходить в YouTube с прошлого года. В их создании принимает участие вся семья Жалцановых. Эрдэни придумывает идею и воплощает ее на бумаге, Евгения создает анимацию, а их дочь Янжима озвучивает героев.
Фразы в мультфильме просты и лаконичны, поэтому легко запоминаются как детьми, так и взрослыми. Первые серии мультфильма были высоко оценены не только в Бурятии, но и в соседних Монголии, Внутренней Монголии, Калмыкии, в Европе, Америке, Австралии, Корее, Японии. Мультфильм смотрят не только семьями, их показывают в школах на уроках бурятского и монгольского языка. Так, например, сериал демонстрируют в частных монгольских школах США, Шотландии, Франции в качестве лексического материала, рассказали в минкультуры Бурятии.
Вышла новая серия мультсериала про Бадму и Чагдара
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Барельеф появился в честь 80-летия со дня рождения композитора Анатолия Андреева
Улан-Удэ начал готовиться ко Дню Победы
Пресс-секретарь президента заявил, что ему об этом не известно
Этот эпизод посвящён Дню космонавтики
Электричка будет идти до Таловки
Автомобили поступили в Кижингинский район
Полёт был приурочен к 60-летию полёта Юрия Гагарина в космос
Госпитализировано более 400 пациентов с коронавирусом
Беспилотный летальный аппарат вертолётного типа лучше коптеров и дронов
В трамваях прошла акция «108 минут»
Родители тяжелобольной Адисы провели прямой эфир после закрытия сбора средств
Сегодня девушку ждёт серьёзная операция
Тренировки проходят ежедневно
Уволенный охранник противотуберкулёзного диспансера заявил о нарушенных правах
Юрлицу назначен штраф