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13 апреля

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Вышла новая серия мультсериала про Бадму и Чагдара

Общество, 
Этот эпизод посвящён Дню космонавтики

Специально ко Дню космонавтики 12 апреля вышел новый эпизод многосерийного мультфильма Эрдэни Жалцанова «Бадма и Чагдар». Фигурки из пластилина лепила Янжима Жалцанова.

Основной сюжет мультсериала - приключения маленьких друзей Бадмы и Чагдара. Оба мальчика говорят на двух диалектах бурятского языка, при этом они с легкостью понимают друг друга. Между ними нет языкового барьера. Им важны другие задачи. Они просто радуются жизни.

Серии о приключениях мальчиков Бадмы и Чагдара стали выходить в YouTube с прошлого года. В их создании принимает участие вся семья Жалцановых. Эрдэни придумывает идею и воплощает ее на бумаге, Евгения создает анимацию, а их дочь Янжима озвучивает героев.

Фразы в мультфильме просты и лаконичны, поэтому легко запоминаются как детьми, так и взрослыми. Первые серии мультфильма были высоко оценены не только в Бурятии, но и в соседних Монголии, Внутренней Монголии, Калмыкии, в Европе, Америке, Австралии, Корее, Японии. Мультфильм смотрят не только семьями, их показывают в школах на уроках бурятского и монгольского языка. Так, например, сериал демонстрируют в частных монгольских школах США, Шотландии, Франции в качестве лексического материала, рассказали в минкультуры Бурятии.

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