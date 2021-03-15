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В Улан-Удэ проведут независимые экспертизы по фенольному озеру

В Улан-Удэ проведут независимые экспертизы по фенольному озеру
Общество,  Фото:ecology03
Улан-удэнские экологи пытаются не допустить уничтожения фенольного озера методом пиролиза

12 марта в Улан-Удэ начала работу по оценке фенольного озера комиссия государственной экологической экспертизы. Экспертиза будет длиться два месяца. Работы проведёт управление Росприроднадзора по Московской и Смоленской областям.

Дополнительно заявлено три общественных экологических экспертизы. На личные средства работы проведут фонд «БайкалЭкоДействие» и объединение судебных экспертов Москвы под руководством Елены Есиной. Также решение сделать свою экспертизу приняла инициативная группа улан-удэнских экологов.

- Почему мы приняли это решение? Из всех экспертиз, включая государственную и общественные, ни одна не делает развёрнутый анализ отходов фенольного озера, воды из скважин, расположенных поблизости. А как раз здесь расположен резервный источник запасов воды для всего города. Эти анализы приедут брать специалисты с другого города, в нашем городе это не делают или просто побоялись делать. Сейчас в документах проекта отходы фенольного озера стали 4 класса опасности, практически тоже самое, что просто грунт. Поэтому эти анализы делать необходимо, - поясняют экологи в своём паблике ecology03.

Состав экспертов в данном случае отличается от двух других общественных экологических экспертиз. Здесь будет шесть экспертов, и один состоит в другой комиссии. Работу экспертов экологов необходимо оплатить, нужно 350 тысяч рублей. Деньги общественники надеются собрать с помощью неравнодушных горожан. При этом времени на сбор средств осталось не так много.

- Сумма большая и для нашей инициативной группы она неподъёмная. Но это наш с вами город! И мы все будем дышать этим воздухом, если проект утилизации отходов фенольного озера методом пиролиза пройдёт и будет выдано положительное заключение от государственной экологической экспертизы. Материалы общественной экологической экспертизы будут приложены к материалам дела. Заключение комиссии общественной экологической экспертизы необходимо направить заблаговременно, минимум за месяц. Лабораторные анализы также займут время, поэтому начинать работу лаборатории надо уже сейчас! Сбор идет, пока собрано всего 10 % от необходимой суммы! – сообщает инициативная группа.

Активисты обратились к улан-удэнцам: «От участия жителей города зависит наше с вами будущее. В городе очень грязный воздух, это очевидно для всех, можно сказать, как в крупных промышленных городах. Но если будет одобрен проект утилизации фенольного озера пиролизным способом, то жить просто будет опасно для жителей города и республики, и Байкала. Нам нельзя опускать руки!».

Реквизиты для сбора финансовой помощи опубликованы в группе ecology03:


Как сообщал «Байкал-Daily», фенольное озеро находится в городской черте, в районе ЛВРЗ. Улан-Удэнский локомотиво-вагоноремонтный завод скопил фенольное озеро в результате работы газогенераторной станции. В 2005 году станция перестала существовать. Но не герметизированный отстойник нефтепродуктов глубиной 27,5 километров остался. Существует реальная угроза отравления подземных вод. Многие годы не знали, что делать с опасным фенольным озером. Ранее озвучивалось, что отходы должны были вывезти за пределы Бурятии.

В сентябре 2020-го, однако стало известно, что метод ликвидации фенольного озера выбран. Площадку обезвреживания решено было обустроить непосредственно на территории отстойника, а отходы уничтожать методом пиролиза. Общественники бьют тревогу по этому поводу, напоминая, что фенол ядовит, а при вдыхании вызывает нарушения функций нервной системы. В свою очередь, глава Бурятии Алексей Цыденов, комментируя проблему, заявлял, что пиролиз – это не сжигание.



фенольное озеро экология
 
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