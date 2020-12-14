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Глава Бурятии: «Фенольное озеро надо ликвидировать безопасно»

Глава Бурятии: «Фенольное озеро надо ликвидировать безопасно»
Власть,  Фото:ecology03
Алексей Цыденов высказался по поводу отстойника с опасными отходами

Накануне во время прямого эфира глава Бурятии Алексей Цыденов высказал своё мнение по поводу фенольного озера в Улан-Удэ - отстойника с опасными отходами ЛВРЗ.

Тема стала остро обсуждаться этой осенью. В октябре экоактивисты увидели озеро своими глазами и назвали его огромным. Способом ликвидации названа технология пиролиза (метод разложения отходов на химические элементы под действием повышенной температуры). Экологи выступили категорически против этого метода, осенью устроив сбор подписей.

Во время прямого эфира Алексей Цыденов сказал, что в первую очередь фенольное озеро надо из города выводить. «То есть его надо ликвидировать, чтобы его не было. Методы, которые должны применяться при ликвидации фенольного озера, должны быть экологически чистыми, безопасными и доступными», - отметил руководитель республики.

- Подчёркиваю эту позицию. У меня нет задачи поддержать «РЖД», «Локотех» или каких-то общественников, или кого-то ещё. Да, у всех разный взгляд. Главное, чтобы в итоге была найдена технология, которая является безопасной. То, что сейчас предложили – пиролиз – находится на экологической экспертизе. Экологические эксперты, которые привлекаются, в том числе из нашей республики, должны дать своё заключение. По итогам этого заключения уже будем рассматривать, что делать дальше – принимать эту технологию или не принимать, - пояснил Алексей Цыденов.

Также он пояснил, что подразумевается под этим понятием, опровергнув информацию активистов о том, что это сжигание.

- Пиролиз, который предлагается - это не сжигание. То есть это термическая реакция, но не в том смысле, что горит. А в смысле, что в бочку, грубо говоря, заливают этот фенол, эту бочку снаружи нагревают, внутри бочки создаётся повышенная температура давления, которая этот фенол приводит к разложению. То есть никакого сжигания, про которое говорят, не происходит. Да, там будут гореть керосиновые горелки, которые будут повышать температуру, а дизельные горелки – это то же самое, что и у нас машины ездят на дизтопливе. Уровень загрязнения не выше. Но повторюсь, сейчас ждём заключения экологической экспертизы и после этого будем делать какие-то выводы, - сказал глава Бурятии.

Он подчеркнул три первостепенные задачи: ликвидировать озеро, сделать это безопасным способом, не затягивать вопрос и «не замыливать его». По поводу последней фразы также дал пояснения.

- Если мы начнём качаться и так далее, то оно так и останется, годами будет. Я этим вопросом занимаюсь три года. Если помните, два соглашения мы с РЖД подписали. Два года выбиралась технология. По моему настоянию делегация РЖД ездила в Японию. Брали отсюда фенол, возили в Японию, смотрели, как его там можно переработать. Вроде там есть технология, тоже в принципе неплохая, но единственное – она не сертифицирована в России и не может быть применена на российской территории. Я просто в курсе, какая работа проведена. И была выбрана технология пиролиза. Повторюсь, это не сжигание, но точку поставит только экологическая экспертиза, - сказал Алексей Цыденов.

В завершении обсуждения этого вопроса он ещё раз подчеркнул, что нельзя «заболтать» эту проблему, то есть чтобы вопрос только обсуждался, а озеро в результате так и оставалось на месте.

- Найти абсолютно идеальную технологию можно было бы, если бы была телепортация куда-нибудь на Луну этого фенола, то это было бы, наверное, самое лучшее решение, но нужно найти реальную работающую технологию. И, не затягивая, это озеро ликвидировать. Не надо, чтобы нас увели в итоге куда-то в сторону, и вопрос так и остался нерешённым. Коротко: фенольное озеро надо ликвидировать, ликвидировать его надо безопасным способом и ориентироваться на экспертизу, - подытожил Алексей Цыденов.

В середине октября состоялась онлайн-конференция, на которой общественники, журналисты, учёные обсуждали эту актуальную проблему. Мероприятие затянулось на несколько часов, обсуждения были бурными, мнения по ликвидации были различными, но окончательное решение примут только после заключения экспертизы.

глава Бурятии Алексей Цыденов экология фенольное озеро
 
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