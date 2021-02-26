В Instagram появилась страница музея МЧС Иркутской области

Страничка только набирает подписчиков
Пожарные Иркутска завели в Instagram страницу музея МЧС Иркутской области. В своём блоге они будут размещать историю пожарной охраны, рассказывать об интересных экспонатах и о героях нашего времени.
Сотрудники МЧС обещают проводить конкурсы и опросы. Самых активных фолловеров ждут подарки.
Пока на странице три поста с фотографиями без описания. На страницу музея подписались 316 пользователей.
Страничка только набирает подписчиков
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