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В Instagram появилась страница музея МЧС Иркутской области

В Instagram появилась страница музея МЧС Иркутской области
Общество, 
Страничка только набирает подписчиков

Пожарные Иркутска завели в Instagram страницу музея МЧС Иркутской области. В своём блоге они будут размещать историю пожарной охраны, рассказывать об интересных экспонатах и о героях нашего времени.

Сотрудники МЧС обещают проводить конкурсы и опросы. Самых активных фолловеров ждут подарки.

Пока на странице три поста с фотографиями без описания. На страницу музея подписались 316 пользователей.



МЧС социальная сеть музей
 
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