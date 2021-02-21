Иркутянка убила соблазнявшего её мужчину

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Мужчина предложил вступить ей в половую связь



В Иркутске предъявлено обвинение 57-летней женщине в совершении убийства.



По версии следствия, 16 февраля обвиняемая распивала спиртное со знакомым мужчиной в доме, расположенном по улице Красных Мадьяр. В какой-то момент мужчина предложил ей вступить в половую связь, женщина отказала. Разозлившись, ударила его ножом в область грудной клетки. Ранение оказалось смертельным.



Сотрудники полиции задержали подозреваемую и доставили в следственный отдел. Следователи установили, что ранее женщина уже отбывала наказание за убийство.



Иркутянку заключили под стражу.



- Проводятся необходимые следственные действия. Расследование уголовного дела продолжается, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области.

