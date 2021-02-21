Иркутянка убила соблазнявшего её мужчину

Мужчина предложил вступить ей в половую связь
В Иркутске предъявлено обвинение 57-летней женщине в совершении убийства.
По версии следствия, 16 февраля обвиняемая распивала спиртное со знакомым мужчиной в доме, расположенном по улице Красных Мадьяр. В какой-то момент мужчина предложил ей вступить в половую связь, женщина отказала. Разозлившись, ударила его ножом в область грудной клетки. Ранение оказалось смертельным.
Сотрудники полиции задержали подозреваемую и доставили в следственный отдел. Следователи установили, что ранее женщина уже отбывала наказание за убийство.
Иркутянку заключили под стражу.
- Проводятся необходимые следственные действия. Расследование уголовного дела продолжается, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области.
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Общество, Фото:
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