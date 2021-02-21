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Иркутянка убила соблазнявшего её мужчину

Иркутянка убила соблазнявшего её мужчину
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Мужчина предложил вступить ей в половую связь

В Иркутске предъявлено обвинение 57-летней женщине в совершении убийства.

По версии следствия, 16 февраля обвиняемая распивала спиртное со знакомым мужчиной в доме, расположенном по улице Красных Мадьяр. В какой-то момент мужчина предложил ей вступить в половую связь, женщина отказала. Разозлившись, ударила его ножом в область грудной клетки. Ранение оказалось смертельным.

Сотрудники полиции задержали подозреваемую и доставили в следственный отдел. Следователи установили, что ранее женщина уже отбывала наказание за убийство.

Иркутянку заключили под стражу.

- Проводятся необходимые следственные действия. Расследование уголовного дела продолжается, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области. 
Иркутск убийство
 
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