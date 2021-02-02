В Бурятии назвали финалистов конкурса «Баатар. Дангина»

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Победителей конкурса выберут из 24 участников



В Бурятии объявлены финалисты республиканского конкурса «Баатар. Дангина – 2021». В мероприятии приняли участие 113 конкурсантов из 10 районов республики и Иркутской области. Из них в номинации «Хүүгэн Баатар» – 24 участника, «Хүүгэн Дангина» – 35, «Эдир Баатар» – 11, «Эдир Дангина» – 23, «Баатар» – 8, «Дангина» – 12.



Жюри отборочного тура решили допустить в финал конкурса «Баатар. Дангина – 2021» следующих участников:



в номинации «Хүүгэн Баатар»:

- Арсалана Б., Кижингинский район, с. Кижинга;

- Хэшэгто Б., Джидинский район, с. Верхний Ичетуй;

- Жаргала Г., Хоринский район, с. Хоринск;

- Надмита Н., Заиграевский район, у. Шэнэ-Буса;



в номинации «Хүүгэн Дангина»:

- Лизу А., Джидинский район, с. Петропавловка;

- Алию Г., Окинский район, с. Орлик;

- Наран-Гэрэл Ц., Селенгинский район, г. Гусиноозёрск;

- Алину Ц., Кяхтинский район, с. Усть-Дунгуй;



в номинации «Эдир Баатар»:

- Саяна Г., Закаменский район, г. Закаменск;

- Гончика Н., Еравнинский район, с. Сосновоозерск;

- Арсалана О., Иркутская область, п. Усть-Ордынский;

- Виталия С., Тункинский район, с. Кырен;



в номинации «Эдир Дангина»:

- Александру А., Иркутская область, п. Усть-Ордынский;

- Юлию Д., Селенгинский район, с. Харгана;

- Анну Ц., г. Улан-Удэ;

- Марину Ц., Джидинский район, с. Петропавловка;



в номинации «Баатар»:

- Жаргала Б., Джидинский район, с. Цагатай;

- Никиту Б., Закаменский район, с. Дутулур;

- Ганжура Ц., Закаменский район, г. Закаменск;

- Чимита Ш., Окинский район, с. Хужир;



в номинации «Дангина»:

- Оюун-Эрдэни Д., Кижингинский район, с. Кижинга;

- Намжилму Д., Закаменский район, с. Ёнгорбой;

- Айлану С., Тункинский район, с. Кырен;

- Надежду Ш., Окинский район, с. Орлик.



Напомним, что конкурсы «Баатар. Дангина» среди юных знатоков бурятской культуры традиционно проходят по всей республике. Участники показывают свои таланты в творческих состязаниях. Также они должны рассказать о себе, своем роде, именитых и прославленных родственниках, родном крае. По условиям конкурса рассказ ведётся на родном языковом диалекте, манера исполнения песни соответствует локальным исполнительским традициям, костюм участника должен быть в традиционном локальном варианте, соответствующий возрасту.



Главный приз в номинациях «Дангина» – эксклюзивная корона ручной работы. Впервые в истории конкурса короны получат три победительницы, каждая в своей возрастной категории. Короны для красавиц изготавливает Владимир Табитуев, известный ювелир, кузнец, мастер ремесленного промысла, автор уникальных произведений искусства. Об этом сообщает пресс-служба РЦНТ.

