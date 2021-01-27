Преступления произошли прошлой зимой
В Улан-Удэ вынесен приговор по уголовному делу в отношении 20-летнего местного жителя. Он признан виновным по ч. 1 ст. 158 УК РФ «Кража», двух преступлений, предусмотренных п. «в» ч. 2 ст.158 УК РФ «Кража, с причинением значительного ущерба гражданину».
Установлено, что в ноябре 2019 года, январе и феврале 2020 года в ночное время молодой человек, воспользовавшись отсутствием сигнализации, похитил аккумуляторы из припаркованных вблизи домов автомобилей. Похищенное имущество в последующем продал.
- Суд с учётом имеющихся непогашенных судимостей за совершение умышленных преступлений корыстной направленности назначил виновному наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении, - сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.
Судом удовлетворены иски потерпевших о возмещении ущерба.
Приговор в законную силу не вступил.
Улан-удэнца отправили в колонию за кражу автомобильных аккумуляторов
Общество, Фото:
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