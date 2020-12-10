При этом им надо выполнять все санитарно-эпидемиологические требования Роспотребнадзора
Спортивные организации в Забайкальском крае вернутся к работе в очном режиме с 10 декабря. Об этом говорится в постановлении губернатора региона Александра Осипова. Документ вступит в силу после опубликования на правовом портале.
- С 10 декабря мы возобновляем работу спортивных школ, региональных центров. Спортивные организации работают только с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических требований Роспотребнадзора, - отметил министр физической культуры и спорта Забайкальского края Виталий Ломаев.
Также он рассказал об основных рекомендациях по организации работы спортивных организаций. В них входят: обязательная уборка помещений с использованием дезинфицирующих средств, размещение дозаторов с антисептиками при входе в учреждение, проведение ежедневной утренней бесконтактной термометрии без скопления посетителей, незамедлительная изоляция учащихся с признаками ОРВИ, проведение дезинфекции помещений после каждой тренировки, регулярное проветривание помещений при отсутствии посетителей. Об этом сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Забайкальского края.
В Забайкалье с 10 декабря возобновляется работа спорторганизаций
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Победителей наградил глава Бурятии Алексей Цыденов
На турнире в честь Александра Невского она завоевала бронзовую медаль
При этом им надо выполнять все санитарно-эпидемиологические требования Роспотребнадзора
«Я под небом Бурятии, вечной земли, буду жить, как и предки мои», - поют артисты
Работы по монтажу и оформлению завершатся 15 декабря
Бурятский лама поделился сентиментальной историей
Лесники научили детей пользоваться мерной вилкой
«Если тенденции сохранятся, коронавирус мы победим», - заявила главврач
Два школьных музея в Бурятии стали победителями федерального этапа конкурса школьных музеев
В прошлом году на городские дороги были заявлены амбициозные планы
В столице Бурятии установлены ещё 4 точки системы оповещения «КЛОН»
Преимущества нового медицинского оборудования уже отметили врачи и пациенты
Здания, техника и личный состав не пострадали
Танкисты выполняют все тактико-огневые упражнения в одном заезде
Представитель Бурятии попадёт на всероссийскую «карту героев»