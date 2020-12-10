В Забайкалье с 10 декабря возобновляется работа спорторганизаций

При этом им надо выполнять все санитарно-эпидемиологические требования Роспотребнадзора



Спортивные организации в Забайкальском крае вернутся к работе в очном режиме с 10 декабря. Об этом говорится в постановлении губернатора региона Александра Осипова. Документ вступит в силу после опубликования на правовом портале.



- С 10 декабря мы возобновляем работу спортивных школ, региональных центров. Спортивные организации работают только с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических требований Роспотребнадзора, - отметил министр физической культуры и спорта Забайкальского края Виталий Ломаев.



Также он рассказал об основных рекомендациях по организации работы спортивных организаций. В них входят: обязательная уборка помещений с использованием дезинфицирующих средств, размещение дозаторов с антисептиками при входе в учреждение, проведение ежедневной утренней бесконтактной термометрии без скопления посетителей, незамедлительная изоляция учащихся с признаками ОРВИ, проведение дезинфекции помещений после каждой тренировки, регулярное проветривание помещений при отсутствии посетителей. Об этом сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Забайкальского края.

