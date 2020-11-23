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В Забайкалье снизилась заболеваемость ковидом среди пенсионеров

В Забайкалье снизилась заболеваемость ковидом среди пенсионеров
Общество,  Фото:pixabay.com
Наибольшее увеличение отмечалось в возрастной группе 18-29 лет

Глава управления Роспотребнадзора по Забайкальскому краю Светлана Лапа в ходе оперативного совещания отметила, что в регионе снизился темп прироста за сутки по нарастающему числу случаев COVID-19 - с 1,7% до 1,6%.

На 22 ноября зарегистрировано 17 637 случаев заражения с начала пандемии. Суточные показатели на 100 тысяч населения по Забайкальскому краю в течение прошедшей недели оставались на уровне 24,5-25.

Светлана Лапа отметила, что суточный темп прироста не увеличивался в течение недели, оставался стабильным и среднесуточный показатель.

- Заболеваемость на протяжении трёх недель остаётся стабильной. За неделю по краю зарегистрировано 1885 случаев. В среднем, темп прироста за последнюю неделю составил 4%. Выросли показатели Читы на 3% за неделю. По районам края продолжился рост заболеваемости, но темп прироста составил 4,7%, что по сравнению с прошлой неделей значительно меньше, когда темп прироста составлял 18,3%, - сказала руководитель регионального ведомства.

Также она уточнила, что в динамике заболеваемости детей отмечался незначительный прирост. Снижение к максимальному уровню составляло 41,2%. Небольшой рост отмечался в трех возрастных группах: 1-2, 3-6, 7-14 лет. Но при этом существенное снижение наблюдается в возрастной группе 15-17 лет.

Заболеваемость взрослого населения продолжала расти, но темпы прироста снизились. Наибольшее увеличение отмечалось в возрастной группе 18-29 лет. В возрастной группе с 30 до 49 лет, при незначительном увеличении, темпы прироста снизились с 32% до 8%. Впервые зарегистрировано небольшое снижение заболеваемости на 4,5% и 3% по возрастным группам 50-64 года, 65 и старше, сообщили в пресс-службе краевого правительства.
коронавирус
 
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