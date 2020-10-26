Синоптики объяснили причины перепада погоды в Бурятии
Погода второй половины октября за Байкалом формировалась обширным антициклоном, который лишил регион осадков и удерживал температуру, на 1-4 градуса превышавшую климатическую норму. Ситуация изменилась в воскресенье. Причиной резкой ухудшения погоды стал холодный атмосферный фронт, связанный с циклоном, выходящим с запада, сообщают «Метеовести».
В Бурятии ближе к вечеру воскресенья начались дожди, быстро переходящие в мокрый снег, а затем и в снег. Наиболее сильные проявления непогоды в северной половине республики. Температура начала падать: если днём в воскресенье в Улан-Удэ термометры показывали +4…+6, то в утренние часы понедельника похолодало до -5…-7. Сопровождать такие изменения в погоде будет порывистый ветер, скорость которого достигнет 12-17 м/с.
В отдельных районах Бурятии и Забайкальского края возможно образование гололедицы и снежного наката.
Влияние ненастного атмосферного фронта ожидается скоротечным, отмечают «Метеовести». Уже во вторник над регионом вновь будет господствовать преимущественно солнечный и сухой, но очень холодный антициклон.
Ненастье в Бурятии будет недолгим
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
За сутки умерло и заразилось столько человек, сколько раньше ещё не было
После прокурорского вмешательства в здании администрации размещена тактильная мнемосхема для слабовидящих
В дело вмешалась прокуратура
Аферисты представились сотрудниками банка
В республике местами снег
Булат Лхасаранов восстановил бурятскую породу овец «буубэй»
Субботник прошёл в Мухоршибири
«Люди ведут себя как свиньи», - возмущаются местные жители
На каждого диспетчера сейчас приходится около 250 звонков в день
На макете можно увидеть имитацию пожара и эвакуации людей
На Байкале навигация завершится в ноябре
Это оказались не буузы и вообще не мясное блюдо
Спортсмены выиграли чемпионат ЦСФСО профсоюзов «Россия»
Стоимость реконструкции превысила 44 миллиона рублей
Повышение уровня Байкала становится всё более заметным – в Прибайкальском районе до сих пор не снят режим ЧС, недавно на севере подтопило остров Ярки. Учёные продолжают бороться за нормализацию экологической ситуации. Экспертным мнением о грядущих последствиях регулирования уровня Великого озера с «Байкал-Daily» поделилась кандидат биологических наук Института общей и экспериментальной биологии СО РАН Наталья Базова