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Ненастье в Бурятии будет недолгим

Ненастье в Бурятии будет недолгим
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Синоптики объяснили причины перепада погоды в Бурятии

Погода второй половины октября за Байкалом формировалась обширным антициклоном, который лишил регион осадков и удерживал температуру, на 1-4 градуса превышавшую климатическую норму. Ситуация изменилась в воскресенье. Причиной резкой ухудшения погоды стал холодный атмосферный фронт, связанный с циклоном, выходящим с запада, сообщают «Метеовести».

В Бурятии ближе к вечеру воскресенья начались дожди, быстро переходящие в мокрый снег, а затем и в снег. Наиболее сильные проявления непогоды в северной половине республики. Температура начала падать: если днём в воскресенье в Улан-Удэ термометры показывали +4…+6, то в утренние часы понедельника похолодало до -5…-7. Сопровождать такие изменения в погоде будет порывистый ветер, скорость которого достигнет 12-17 м/с.

В отдельных районах Бурятии и Забайкальского края возможно образование гололедицы и снежного наката.

Влияние ненастного атмосферного фронта ожидается скоротечным, отмечают «Метеовести». Уже во вторник над регионом вновь будет господствовать преимущественно солнечный и сухой, но очень холодный антициклон.
прогноз погоды
 
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