Волонтёры со всей страны взяли отпуска, чтобы убраться на Байкале в Бурятии

В Бурятии завершилась большая трёхдневная уборка берегов Байкала
Впервые за восьмилетнюю историю существования акция «Праздник чистоты» прошла в Бурятии, сообщили в пресс-службе Иркутской региональной экологической общественной организации «Мой Байкал».
Основным объектом уборки стала застарелая свалка около посёлка Дубинино. Работы на свалке в Дубинино заняли три дня, однако полностью ликвидировать свалку не удалось. Организованного вывоза мусора в этом районе никогда не было, и отходы свозились на свалку не одно десятилетие.
Кроме работы на свалке, волонтёры также провели очистку побережья в районе сёл Дубинино, Оймур и в посёлке Новый Энхалук. Как и всегда, мусор во время уборки сортировали на отдельные фракции. Все волонтёры прошли обучение по сортировке. 50% мусора составляет вторсырье – пластиковые и стеклянные бутылки, металлолом, поэтому внедрение раздельного сбора на берегах Байкала крайне необходимо для улучшения экологической ситуации и снижения нагрузки на полигоны отходов. Вторсырье после уборки передано компаниям Улан-Удэ и отправится на переработку. В итоге было собрано 922 мешка мусора.
В акции приняли участие 47 волонтёров. В этот раз география участников широкая: кроме иркутян, в волонтерском корпусе трудились жители Улан-Удэ, Новосибирска, Казани, Москвы, Ижевска, Сыктывкара. Волонтёры преодолели тысячи километров, чтобы увидеть великое озеро и помочь ему.
- Мне интересно было побывать на Байкале. Я специально взяла отпуск и провожу его с пользой. Приятно быть причастной к такому. Вот сейчас здесь уберемся и будет совсем красота, - рассказывает волонтёр Наталья Безгачева из Сыктывкара.
Кроме того, однодневное участие в акции приняли также активисты из Улан-Удэ, в том числе «Добровольческий корпус «Байкал»».
Традиционно в рамках акции состоялись мероприятия по экопросвещению – игра «Задай вопрос психологу» с психологом Оксаной Власовой и лекция «Твои новые экопривычки». Теперь в Иркутск волонтёры вернутся уже с полным пониманием важности РСО и смогут делиться своими знаниями с окружающими.
Волонтёры со всей страны взяли отпуска, чтобы убраться на Байкале в Бурятии
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