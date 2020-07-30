На севере Бурятии открыта спортивная площадка

Общество, Фото: пресс-служба минэкономики РБ

Завершено строительство нового спортивного объекта в посёлке Северомуйск



В начале июля в посёлке Северомуйск Муйского района Бурятии состоялось торжественное открытие спортивной площадки на территории Северомуйской школы.



Жители посёлка крайне нуждались в этой спортивной площадке, поскольку до сегодняшнего дня из спортивных уличных объектов у них был только школьный стадион. Долгожданный спортивный объект, предназначенный для проведения игровых видов спорта, с искусственным покрытием размером 16 на 30 метров построен в рамках плана социального развития центров экономического роста республики. Общий объём финансирования составил более 2 миллионов рублей, сообщает пресс-служба минэкономики РБ.



Напомним, что строительные работы велись в течение года. Некоторое отставание по графику было вызвано необходимостью выдержать технические условия укладки бесшовного резинового покрытия, требующие круглосуточной температуры плюс 15 градусов.

