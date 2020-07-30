Завершено строительство нового спортивного объекта в посёлке Северомуйск
В начале июля в посёлке Северомуйск Муйского района Бурятии состоялось торжественное открытие спортивной площадки на территории Северомуйской школы.
Жители посёлка крайне нуждались в этой спортивной площадке, поскольку до сегодняшнего дня из спортивных уличных объектов у них был только школьный стадион. Долгожданный спортивный объект, предназначенный для проведения игровых видов спорта, с искусственным покрытием размером 16 на 30 метров построен в рамках плана социального развития центров экономического роста республики. Общий объём финансирования составил более 2 миллионов рублей, сообщает пресс-служба минэкономики РБ.
Напомним, что строительные работы велись в течение года. Некоторое отставание по графику было вызвано необходимостью выдержать технические условия укладки бесшовного резинового покрытия, требующие круглосуточной температуры плюс 15 градусов.
На севере Бурятии открыта спортивная площадка
Общество, Фото:
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