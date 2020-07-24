В Бурятии сотрудники ГИБДД подарили детям яркие повязки

В районе прошла акция «Пешеход - засветись!»



Сотрудники ГИБДД провели в Баргузинском районе Бурятии для детей профилактическую акцию «Пешеход - засветись!»



Автоинспекторы напомнили детям о правильном и безопасном переходе дороги. Полицейские обратили внимание на то, что использование во время движения мобильных телефонов, плееров и других цифровых устройств отвлекает внимание от дороги.



Во время инструктажа безопасности сотрудники ГИБДД более подробно остановились на теме ношения световозвращающих элементов. Детям разъяснили, что такие элементы повышают видимость пешеходов на неосвещённой дороге и снижают риск возникновения дорожно-транспортных происшествий с их участием.



В завершении бесед юным пешеходам подарили яркие повязки и рассказали о правилах их размещения на одежде. В ответ ребята поблагодарили автоинспекторов за подарки и пообещали быть грамотными пешеходами и соблюдать ПДД, сообщили в УГИБДД по Бурятии.

