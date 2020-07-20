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В улан-удэнской колонии транслируют службы из церкви

В улан-удэнской колонии транслируют службы из церкви
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Осуждённым рассказывают о правопослушном поведении

С помощью студии кабельного телевидения в исправительной колонии №8 в Улан-Удэ транслируют видеообращения представителей церкви. Аналогичные трансляции проводятся также и в других исправительных учреждениях республики.

В своих обращениях священнослужители рассказывают осуждённым о правопослушном поведении, о поддержании здорового духа, ясности размышлений и благодатности отношения к окружающим.

В пресс-службе УФСИН по Бурятии отмечают, что духовные мероприятия играют огромную роль в процессе исправления и воспитания осуждённых.

осужденные православие
 
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