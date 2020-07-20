В улан-удэнской колонии транслируют службы из церкви

Осуждённым рассказывают о правопослушном поведении



С помощью студии кабельного телевидения в исправительной колонии №8 в Улан-Удэ транслируют видеообращения представителей церкви. Аналогичные трансляции проводятся также и в других исправительных учреждениях республики.



В своих обращениях священнослужители рассказывают осуждённым о правопослушном поведении, о поддержании здорового духа, ясности размышлений и благодатности отношения к окружающим.



В пресс-службе УФСИН по Бурятии отмечают, что духовные мероприятия играют огромную роль в процессе исправления и воспитания осуждённых.



