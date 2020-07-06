В регионе продолжает отмечаться снижение заболеваемости коронавирусом
Забайкальский край готов к переходу на второй этап снятия ограничительных мер, введённых из-за распространения коронавирусной инфекции. Об этом на оперативном совещании 6 июля рассказала руководитель краевого Роспотребнадзора Светлана Лапа. Специалисты продолжают фиксировать снижение количества заболеваемости коронавирусом, за прошедшую неделю показатели снизились на более 20 процентов.
- В еженедельной динамике заболеваемости продолжает отмечаться снижение заболеваемости. За последнюю неделю на 21,2 процента снижение по краю по сравнению с предыдущей неделей. В федеральную службу направили письмо с расчётом всех необходимых показателей, оцениваем готовность края ко второму этапу снятия ограничительных мероприятий, – сказала Светлана Лапа.
Как отметил губернатор Забайкалья Александр Осипов, необходимо оперативно решить вопрос по работе детских садов, оценить все возможности открытия этих образовательных учреждений. Роспотребнадзор и минэкономразвития региона уже начали работу в этом направлении.
- Также готовим, исходя из рекомендаций федеральной службы, предложения по возобновлению работы иных форматов торговли, включая уличные и отдельные образовательные организации, другие отрасли, в том числе ряд спортивных и культурных объектов, – заявила Светлана Лапа.
Она также добавила, что введены новые санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других социальных объектов для детей и молодёжи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции. В их основе лежат методические рекомендации по работе образовательных объектов, летних и досуговых учреждений для молодёжи. Правила будут действовать до конца 2020 года, сообщает пресс-служба правительства Забайкальского края.
В Забайкалье Роспотребнадзор хочет открыть ряд социальных объектов
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