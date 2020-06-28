Он состоится среди жителей районов республики
Второй розыгрыш призов викторины «Голос удачи» (0+) для жителей районов республики состоится сегодня, 28 июня, в 18.00 местного времени в эфире телеканала «Россия-24».
- «Голос удачи» - беспрецедентный проект, разработанный с целью просвещения и повышения уровня знаний о Конституции Российской Федерации, о важности вносимых в неё изменений, информировании граждан о проведении общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ, - отметили организаторы.
С 25 июня по 1-го июля все жители Бурятии, голосующие на своих участках, ответив на один вопрос о Конституции, получают купон участника викторины, который даёт им право участия в розыгрыше большого числа призов, в числе которых 2 квартиры в Улан-Удэ, 4 легковых автомобиля, трактор и множество бытовой и цифровой техники.
Всего проводятся три розыгрыша.
Первый для жителей Улан-Удэ прошёл вчера, 27 июня. Автомобиль «Лада Веста» и множество других подарков, в их числе 11-ые айфоны, телевизоры, ноутбуки, микроволновые печи, стиральные машины и холодильники уже нашли своих счастливых хозяев.
Второй розыгрыш призов состоится сегодня, 28 июня в 18.00 в прямом эфире телеканала «Россия-24». Этот розыгрыш проводится только для жителей районов Бурятии. Для них будут разыграны автомобиль «Нива», Трактор «Уралец» и много ценных призов: холодильники, телевизоры, микроволновые печи, стиральные машины, ноутбуки и, конечно, 11-ые айфоны.
Третий, финальный розыгрыш состоится 5 июля в прямом эфире телеканала канала «Россия 24».
Поочередно для жителей Улан-Удэ и жителей районов республики разыграют по одной квартире в центре Улан-Удэ, автомобили «Лада-Веста», «Рено-Логан» и много-много бытовой и цифровой техники и ценных призов.
Сегодня в Бурятии пройдёт второй розыгрыш викторины «Голос удачи»
Общество, Фото:
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