Бурятия стала 24-й среди регионов в рейтинге по демографии

По естественному приросту населения республика находится на 12 месте
Среди 85 субъектов России по приросту населения за 2017-2019 годы Бурятия заняла 24 место в рейтинге регионов по демографии. Об этом сообщает пресс-служба минэкономики РБ по данным РИА Рейтинг.
По состоянию на 1 января 2020 года численность населения республики составила 985,9 тысяч человек, в том числе городское население – 584 тыс. чел. (59,2%) и сельское население 401,9 тыс. чел. (40,8%).
Общий прирост населения обеспечен исключительно за счёт естественного прироста, составившего за три года 8,8 тыс. чел.: 2017 г. – 3,8 тыс. чел.; 2018 г. – 3,32 тыс. чел.; 2019 г. – 1,64 тыс. чел.).
По естественному приросту населения по России в целом Бурятия находится на 12 месте, а в Дальневосточном федеральном округе – на 2 месте, после Республики Саха (Якутия) – 17 тыс. чел. В шести регионах ДФО отмечается естественная убыль.
По среднему значению суммарного коэффициента рождаемости за 2017-2019 гг. (2,0) Республика Бурятия превышает среднероссийский уровень (1,57) и является лидером среди 11 регионов ДФО.
В тоже время в Бурятии наблюдается миграционный отток населения, который за 2017-2019 гг. составил 7 тыс. чел. При этом 2019 год явился переломным годом, дав положительный приток населения +1,04 тыс. чел. за последние 23 года.
По миграционным процессам Бурятия находится на 54 месте по России в целом и на 7 месте среди регионов ДФО. В структуре миграционного движения в республике: 55% приходится на городское население, 70% – на лиц трудоспособного населения, 55% – на женщин, более 60% – это внутрирегиональный поток.
По данным Бурятстата, рост численности населения за 2017-2019 гг. отмечается лишь в 4-х муниципальных образованиях, расположенных в центральной части республики. Лидерами являются Иволгинский район и г. Улан-Удэ, численность населения которых увеличилась за три года на 4,7 тыс. чел. и 4,3 тыс. чел. соответственно, причём как за счёт естественного прироста населения, так за счёт миграционного притока. В Тарбагатайском районе население увеличилось на 1,4 тыс. чел., в основном за счёт миграционного притока. Заиграевский район увеличил свою численность населения на 0,3 тыс. чел. за счёт естественного прироста населения.
Аутсайдером является Кабанский район, численность населения которого за три года снизилась на 1,1 тыс. чел. за счёт естественной убыли и за счёт миграционного оттока. Аналогичная ситуация наблюдается ещё в четырёх муниципальных образованиях: Бичурском, Северо-Байкальском, Прибайкальском и Баргузинском районах.
В 14 муниципальных образованиях снижение населения произошло в результате миграционного оттока на фоне естественного прироста населения.
Бурятия стала 24-й среди регионов в рейтинге по демографии
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