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Жителей Бурятии приглашают на песенный видеоконкурс

Жителей Бурятии приглашают на песенный видеоконкурс
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
В отборочном конкурсе соревнуются композиторы и исполнители бурятской эстрадной песни

В Бурятии стартовал приём заявок на участие в республиканском отборочном видеоконкурсе исполнителей бурятской эстрадной песни «Навстречу Алтаргане 2020». Основными целями мероприятия являются развитие песенного эстрадного жанра, пропаганда эстрадной песни на бурятском языке, расширение репертуара и повышение исполнительского мастерства.

В конкурсе могут принимать участие исполнители эстрадной песни (солисты, коллективы – дуэты, ансамбли, группы), композиторы (профессионалы и любители).

Конкурс проводится по следующим номинациям:
- Авторы бурятской эстрадной песни;
- Исполнители бурятской эстрадной песни.

В номинации «Исполнители бурятской эстрадной песни» устанавливаются две возрастные категории: от 7 до 16 лет, от 17 лет и старше. Конкурс проводится в один тур. Для участия исполнители должны представить две разнохарактерные песни на бурятском языке. Дата создания песен может быть любой.

В номинации «Авторы бурятской эстрадной песни» должна быть представлена одна песня на бурятском языке, созданная после международного бурятского фестиваля «Алтаргана» 2018 года. Композитор и автор текста должны предоставить клавир песни или нотную запись мелодии, текст песни на бумажном и электронном носителях.

Конкурс будет проходить в заочной форме по видеозаписи. На конкурс допускаются видео живого выступления, снятые на сцене на статичную камеру (без элементов монтажа, склейки кадров, наложения аудиодорожек). Также всем желающим до 23 апреля необходимо отправить заявку, заполненную в электронном виде, в колледж искусств имени П.И. Чайковского.

Выступление участников будет оцениваться путём народного голосования на сайте минкультуры РБ и экспертной комиссией в составе известных деятелей музыкального искусства. Об этом сообщает пресс-служба колледжа искусств.

Возрастное ограничение 6+
Улан-Удэ бурятский язык конкурс песня Алтаргана Бурятия композитор вокальный конкурс
 
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