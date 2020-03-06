Бурятстат подсчитал стоимость подарков на 8 марта

Стало известно, во сколько обойдутся подарки дамам – от цветов до часов и смартфонов



В Бурятии готовятся к Международному женскому дню. В ряде стран он ежегодно отмечается, как «женский день», но без выходного дня и без особых традиций. В нашей же стране 8 марта прочно закрепился в календаре как «красный день» и все женщины ждут внимания и заботу от дорогих мужчин. Конечно, без подарка в этот день трудно обойтись, и, несмотря на разнообразие, порой нужно проявлять фантазию и смекалку, чтобы порадовать прекрасных дам. Для того чтобы мужчинам было удобнее рассчитать бюджет, Бурятстат предложил подборку идей подарков для женщин и средние цены по республике, сложившиеся в январе 2020 года.



Дорогая женщина



От мехового пальто или дублёнки женщины вряд ли откажутся, даже если это не предмет необходимости. Такая вещь стоит порядка 58 688 рублей.



Поездка в Таиланд, стоимостью 29 231 рублей на одного человека на 7 дней с завтраком, оставит неизгладимые впечатления, загар и множество фото в Инстаграм.



Современный смартфон среднего ценового класса с диагональю от 3,5 до 5 дюймов, операционной системой Android, со встроенной памятью от 3,5 до 16 Гб пригодятся любой даме не зависимо от возраста. Стоит такой подарок в среднем 9 419 рублей.



Внимание к деталям и аксессуарам присуще почти каждой женщине, поэтому вы не прогадаете, если преподнесёте хорошую сумочку из натуральной кожи. Данный предмет галантереи обойдется в сумму порядка 8 492 рубля. Как пара к сумке, подойдут перчатки из натуральной кожи средней стоимостью 1 965 рублей.



На долгую память



Уже давно драгоценные металлы перестали быть предметом роскоши, а любовь прекрасной половины человечества к блестящим предметам хорошо известна. Выражением особого отношения к женщине, как правило, является подарок в виде золотого украшения. Средняя цена за грамм золота сложилась в 3 241 рубль.



Прекрасное напоминание о себе – это наручные женские часы механические, электронные либо кварцевые, средней стоимостью 2 469 рублей, кроме часов с корпусом из драгоценных металлов.



Всегда приятно получить в подарок туалетную парфюмированную воду. За 100 мл в среднем придется заплатить 1 951 рубль.



Времяпрепровождение в местах для отдыха оставит много хороших воспоминаний и доставит массу положительных эмоций. Посещение дома отдыха (пансионата) в расчёте на одного человека в 2-х местном, либо 3-х местном благоустроенном номере обойдется в среднем 1 777 рублей в сутки.



Удивлять домочадцев и друзей можно дома, проявляя талант к кулинарии, но не менее приятно поужинать в ресторане в приятной компании. Ужин на две персоны в ресторане составляет 3 416 рублей.



Дорого внимание



В современном мире, где остро ощущается нехватка времени, особо дорого ценится внимание к человеку. Поэтому не стоит огорчаться, если ваш бюджет не позволяет преподнести вышеперечисленные подарки. Организовать незабываемый праздник за небольшие деньги достаточно просто – главное всё делать от души.



Стандартный набор дарителя: шоколад, торт и шампанское будет стоить 920 рублей, 397 рублей за килограмм сладостей и 349 за литр напитка.



Не лишней в гардеробе будет ночная женская сорочка средней стоимостью 601 рубль.



Как вариант для развлечения подойдёт поход в театр или кино. Средняя цена билета в храме искусства на вечерний спектакль в 7-11-м ряду партера 456 рублей, кроме премьерных и гастрольных спектаклей. В кинотеатре билет будет стоить 244 рубля на вечерний сеанс в будний день, кроме пятницы.



Ещё один вариант бюджетного подарка это запись на услугу маникюра и набор уходовой и декоративной косметики. Так, классический или аппаратный маникюр с полировкой ногтей и приданием формы ногтям (без покрытий, наращивания и украшений) обойдется всего в 346 рублей. Цена на крем для лица, объёмом 100 мл в среднем 333 рубля, на крем для рук тем же объёмом – 99 рублей. Стоимость туши для ресниц 454 рубля.



И конечно же, куда без букета цветов! В зависимости от бюджета и желания можно подготовить как букетную композицию, так и подарить один большой цветок. Стоимость свежесрезанного цветка составляет 171 рубль.

