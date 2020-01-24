Читинец оформил кредит при помощи украденной банковской карты

Жертва мошенника потерял барсетку ещё в августе



В Чите в полицию обратился 57-летний местный житель. Он рассказал, что в августе прошлого года он потерял барсетку, в которой находились сотовый телефон и банковская карта. Спустя некоторое время мужчине начали поступать звонки из банка о задолженности по кредиту, который он не брал. Потерпевший обратился в полицию.



Полицейские установили личность подозреваемого - 33-летнего жителя села Засопка доставили в отдел полиции, от него получены признательные показания. Выяснилось, что мужчина при помощи сим-карты и банковской карты, которые нашёл на улице, взял кредит на имя потерпевшего в сумме 56 тысяч рублей.



Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Злоумышленнику грозит до пяти лет лишения свободы, сообщили в пресс-службе УМВД по Забайкальскому краю.

