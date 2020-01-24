Жертва мошенника потерял барсетку ещё в августе
В Чите в полицию обратился 57-летний местный житель. Он рассказал, что в августе прошлого года он потерял барсетку, в которой находились сотовый телефон и банковская карта. Спустя некоторое время мужчине начали поступать звонки из банка о задолженности по кредиту, который он не брал. Потерпевший обратился в полицию.
Полицейские установили личность подозреваемого - 33-летнего жителя села Засопка доставили в отдел полиции, от него получены признательные показания. Выяснилось, что мужчина при помощи сим-карты и банковской карты, которые нашёл на улице, взял кредит на имя потерпевшего в сумме 56 тысяч рублей.
Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Злоумышленнику грозит до пяти лет лишения свободы, сообщили в пресс-службе УМВД по Забайкальскому краю.
Читинец оформил кредит при помощи украденной банковской карты
Общество, Фото:
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