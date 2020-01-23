В Улан-Удэ у Белого Старца появился свой абонентский ящик
22 января Сагаан Убгэн посетил отделение почтовой связи Улан-Удэ. Сказочного персонажа с синим хадаком встретили директор управления федеральной почтовой связи Бурятии Баир Ринчинов и министр туризма республики Мария Бадмацыренова.
Сагаан Убгэну помогли получить талон электронной очереди и провели к операционному окну для получения посылки. Почтовое отправление с поздравлениями, памятным сувениром и с видеообращением бурятскому Сагаан Убгэну отправила в подарок девятилетняя девочка из Магадана.
К тому же Почта России предоставила возможность получать корреспонденцию зимнему волшебнику в абонементном ящике №4381 в центральном почтовом отделении столицы Бурятии в течение 2020 года.
- Я был очень растроган, когда вручили мне ключи от абонентского ящика. Этот приятный сюрприз преподнесла Почта России. И полученная мною сегодня посылка – это двойная радость, - сказал зимний волшебник Сагаан Убгэн.
Также на период Сагаалгана в почтовом отделении 670000 Улан-Удэ установлен почтовый ящик для писем Сагаан-Убгэну. Каждый желающий может написать послание сказочному волшебнику.
Письмо уже успел отправить юный посетитель почтового отделения. Сказочный волшебник пригласил его на праздник Сагаалгана 24 февраля, сообщает пресс-служба УФПС по Бурятии.
Сагаан Убгэн получил посылку с поздравлениями от девочки из Магадана
Общество, Фото:
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