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Жители Северобайкальска написали географический диктант

Жители Северобайкальска написали географический диктант
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
В просветительской акции в основном участвовали школьники

27 октября в Северобайкальске любители и знатоки географии поучаствовали в международной просветительской акции «Географический диктант-2019».

Перед началом диктанта, к участникам мероприятия с приветствием обратились космонавты Олег Скрипочка и Александр Скворцов. Желающие проверить своё знание родной страны ответили на 40 вопросов.

- В этом году второй раз участвовала в написании географического диктанта. Стоит отметить, что задания этого года отражали курс географии 8-9 классов, это своего рода контрольная. В прошлом году было много вопросов достаточно специфических, которые ставили меня в затруднение и пробуждали интерес, что тоже немало важный плюс данного мероприятия. Конечно, не важно, как и когда ты узнал правильный ответ. Главное – желание узнать, разобраться в теме, в которой пробелы, - поделилась участница акции учитель географии Анна Оводнева.

Она добавила, что было бы хорошо, если бы акция стала более массовой, а вместе со старшеклассниками приходили бы и их родители.

Диктант написали 50 человек, в основном – ученики средних школ. Каждый получил свидетельство об участии.

В пресс-службе ФГБУ «Заповедное Полеморье», которое организовало акцию, напомнили, что вопреки сложившемуся стереотипу, акция адресована в первую очередь тем, кто давно покинул школьные парты.
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