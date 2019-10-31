В просветительской акции в основном участвовали школьники
27 октября в Северобайкальске любители и знатоки географии поучаствовали в международной просветительской акции «Географический диктант-2019».
Перед началом диктанта, к участникам мероприятия с приветствием обратились космонавты Олег Скрипочка и Александр Скворцов. Желающие проверить своё знание родной страны ответили на 40 вопросов.
- В этом году второй раз участвовала в написании географического диктанта. Стоит отметить, что задания этого года отражали курс географии 8-9 классов, это своего рода контрольная. В прошлом году было много вопросов достаточно специфических, которые ставили меня в затруднение и пробуждали интерес, что тоже немало важный плюс данного мероприятия. Конечно, не важно, как и когда ты узнал правильный ответ. Главное – желание узнать, разобраться в теме, в которой пробелы, - поделилась участница акции учитель географии Анна Оводнева.
Она добавила, что было бы хорошо, если бы акция стала более массовой, а вместе со старшеклассниками приходили бы и их родители.
Диктант написали 50 человек, в основном – ученики средних школ. Каждый получил свидетельство об участии.
В пресс-службе ФГБУ «Заповедное Полеморье», которое организовало акцию, напомнили, что вопреки сложившемуся стереотипу, акция адресована в первую очередь тем, кто давно покинул школьные парты.
Жители Северобайкальска написали географический диктант
Общество, Фото:
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