Фестиваль драматургии имени Вампилова стартовал в Иркутске

Свои спектакли покажут 19 коллективов из России, Франции, Израиля, Монголии и Польши



XII международный театральный фестиваль современной драматургии имени Александра Вампилова стартовал в Иркутске 16 сентября. Торжественная церемония открытия состоялась на театральной площади около Иркутского академического драматического театра имени Н. П. Охлопкова, а также около памятника выдающемуся сибирскому драматургу, чьё имя носит фестиваль. Затем действие переместилось в зрительные залы. Первыми стали спектакли Санкт-Петербургского молодёжного театра на Фонтанке и Театра дю Нор из Франции.



- Международный театральный фестиваль современной драматургии – это событие, которое мы всегда ждём. А в этом году – в Год театра – в Иркутской области особенный сентябрь. Прошёл фестиваль детских театров, были гости из кукольных театров России, только что закончился большой фестиваль «Звёзды на Байкале». Сегодня мы встречаем звёзд драматургии со всей России, а также Монголии, Франции, Израиля. Я уверена, что уникальная площадка, которая сегодня открывается у нас, в Год театра станет поистине масштабной. Такое количество лучших артистов, драматургов, режиссёров, постановщиков – всех, кто принимает участие в постановке новых и классических спектаклей, – приветствовала организаторов, участников и гостей фестиваля заместитель председателя правительства Иркутской области Валентина Вобликова.



Программа мероприятия рассчитана на семь дней, в течение которых состоятся показы 21 спектакля. Для этого задействованы четыре сцены Иркутского академического драматического театра имени Н. П. Охлопкова, Иркутский областной театр кукол «Аистёнок», Иркутский областной историко-мемориальный музей декабристов и Дом актёра.



- Программа фестиваля очень насыщенная. Но дело даже не в количестве, а в разнообразии тем, форм, подходов, экспериментов, которое сможет увидеть зритель. Площадка этого фестиваля даёт возможность увидеть нечто новое и совершенно необычное, лучшее, что создано в театральном мире, – отметила министр культуры и архивов Иркутской области Ольга Стасюлевич.



Для участия в фестивале было получено свыше 95 заявок, в афишу вошли 19 коллективов. Это зарубежные театры – польский театр во Вроцлаве, французский Театр дю Нор, израильский ТЮЗ Шауля Тиктинера, Центрально-Халхийский музыкально-драматический театр из Монголии. Также свои спектакли привезли столичные театры – Московский драматический театр «Сфера», Санкт-Петербургский молодёжный театр «На Фонтанке», государственный академический театр комедии имени Н. П.Акимова (Санкт-Петербург), камерный коллектив «Театр трёх муз» (Москва). Среди театров из других регионов России в Иркутск приехали – молодёжный художественный театр города Улан-Удэ, Воркутинский драматический театр, Башкирский театр драмы имени Мажита Гафури, Владимирский областной театр кукол, городской драматический театр «Студия» Любови Ермолаевой (Омск), театр-студия «Грань» (Новокуйбышевск), театр «Город» из города Долгопрудного, Камчатский театр драмы и комедии. Иркутскую область на фестивале представляют Черемховский драматический театр имени В. П. Гуркина, Иркутский академический драматический театр имени Н. П. Охлопкова, театральный проект «Случайность» (Иркутск).



«Вампиловский фестиваль» был задуман как площадка для диалога лучших академических и студенческих театров, столичных и провинциальных коллективов, известных театральных критиков, литературоведов, заслуженных деятелей искусств, академиков, преподавателей и студентов вузов, народных артистов, режиссёров и актёров любительских театров, а также всех неравнодушных к искусству людей. На протяжении всех лет своего существования фестиваль включает в себя специальные мероприятия. Это круглые столы, читки новых пьес современных авторов, обсуждение спектаклей, встречи с театральными критиками, мастер-классы и лекции. 2019 год не стал исключением.



Для участия в фестивале в Иркутск приехали маститые театральные деятели России. Это один из ведущих российский режиссёров, профессор Российского государственного института сценических искусств (РГИСИ), лауреат Государственной премии Российской Федерации Геннадий Тростянецкий (Санкт-Петербург); генеральный директор ТКЦ «Театр-Информ», театральный критик и аналитик театра, лауреат проекта «Профессиональная команда страны» Ольга Сенаторова (Москва); театральный критик, театровед, кандидат искусствоведения, помощник по спецпроектам ректора школы-студии МХАТ Павел Руднев (Москва); лауреат государственной премии Российской Федерации, заслуженный работник культуры, кандидат филологических наук Лидия Богова (Москва); кандидат искусствоведения, доцент кафедры истории театра Российской академии театрального искусства (РАТИ) Анна Степанова (Москва); а также драматурги из России и Франции Ярослава Пулинович и Реми де Вос. Об этом сообщает пресс-служба минкультуры Иркутской области.

