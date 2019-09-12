В Чите промаршируют тысячи первокурсников

В шествии примут участие 5 крупнейших вузов Забайкалья



14 сентября в Чите состоится масштабное шествие первокурсников города. В нём примут участие 5 крупнейших вузов региона. Начало шествия состоится в 9:30.



Новоиспеченные студенты промаршируют по улице Ленина до главной площади города, где их будет ждать увлекательная программа. Во время торжественной части к первокурсникам с приветственными и напутственными словами обратятся представители правительства края и города. Каждое участвующее в марше учебное заведение проведёт самопрезентацию с информацией об образовательной организации, обращением руководства вуза к студентам и выступлением творческих коллективов.



В соседних регионах данное мероприятие проводится уже не первый год. Инициатором и организатором шествия в Чите стал Забайкальский государственный университет, сообщает пресс-служба правительства региона.

