В шествии примут участие 5 крупнейших вузов Забайкалья
14 сентября в Чите состоится масштабное шествие первокурсников города. В нём примут участие 5 крупнейших вузов региона. Начало шествия состоится в 9:30.
Новоиспеченные студенты промаршируют по улице Ленина до главной площади города, где их будет ждать увлекательная программа. Во время торжественной части к первокурсникам с приветственными и напутственными словами обратятся представители правительства края и города. Каждое участвующее в марше учебное заведение проведёт самопрезентацию с информацией об образовательной организации, обращением руководства вуза к студентам и выступлением творческих коллективов.
В соседних регионах данное мероприятие проводится уже не первый год. Инициатором и организатором шествия в Чите стал Забайкальский государственный университет, сообщает пресс-служба правительства региона.
В Чите промаршируют тысячи первокурсников
Общество, Фото:
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