В Иркутске откроется экологический марафон-фест

В его рамках состоится сбор вторсырья у населения



Семь передвижных пунктов раздельного сбора вторсырья откроются в разных округах Иркутска с 1 по 7 сентября этого года. Акция «Скажи_мусору_НЕТ!» пройдёт в рамках марафон-феста «Минута для будущего».



Все желающие смогут сдать в переработку макулатуру, пластик, стекло, металл, батарейки, диодные лампы и старую одежду. Будет также организован приём продуктов (корм, крупы, овощи) для животных из приютов, показ коротких экологических фильмов, откроется шагающая выставка «Байкал в городе. Что делать?», пройдут соревнования по экоборью, лекции «Экологические привычки, или Ноль отходов».



Акция «Скажи_мусору_НЕТ!» проходит в Иркутской области в рамках марафон-феста «Минута для будущего» с 20 августа. Добровольцы уже побывали с ней в Ангарском городском округе, Усольском, Братском, Зиминском и Куйтунском районах. Местные жители сдали в переработку около 5,4 тонн макулатуры, 106 кг пластика, 172,4 кг стекла, более 30 кг металла, около 40 кг батареек, 10,4 кг продуктов для животных из приютов, 21,4 кг старой одежды и около 1 кг диодных ламп.



До сентября агитпоезд акции с приёмом вторсырья, экофильмами, состязаниями по экоборью и лекциями про экопривычки побывает ещё в посёлке Качуг и деревне Люры (Баяндаевский район), в Усть-Куте, в Шелехове, в деревне Куреть и посёлке Хужир (Ольхонский район), в посёлке Порт Байкал (Слюдянский район), в посёлке Белореченский (Усольский район).



Завершит мероприятия концерт на острове «Юность» в Иркутске 7 сентября. Там состоится лазерное шоу, торжественное награждение победителей II международного конкурса экологических видеороликов «Минута для будущего», показ их работ, пройдёт конкурс на самое экологичное блюдо «Е-да», откроется музей под открытым небом. На ярмарке «Сделано на Байкале» можно будет приобрести товары для экологичной жизни от местных производителей. Ведущие концерта – телеведущая, актриса, певица Татьяна Лазарева и режиссёр, продюсер, руководитель молодёжного центра Иркутского областного отделения Союза кинематографистов России Юрий Яшников Гостем мероприятия станет посол доброй воли ЮНЕСКО, кинорежиссёр, писатель, композитор, военный фотограф Марко Артуро Мессина. Об этом сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.



Адреса передвижных пунктов раздельного сбора вторсырья акции в Иркутске:



1 сентября – 12:00 – 18:00, площадь у памятника Александру III;

2 сентября – 9:00 – 20:00, сквер им. Кирова;

3 сентября – 9:00 – 20:00, школа №19 (парковка на ул. Мелентьева);

4 сентября – 9:00 – 20:00, сквер на бульваре Постышева (ост. «Волжская»);

5 сентября – 9:00 – 20:00, бульвар Рябикова, 2Б (ост. «Бульвар Рябикова»);

6 сентября – 9:00 – 20:00, ТЦ «ЕвроПарк», ул. Розы Люксембург, 215В (ост. «Кинотехникум»);

7 сентября – 16:00 – 18:00, площадь у памятника Александру III.

