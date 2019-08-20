Дети играли в «Юного пешехода» и разгадывали загадки
В Тункинском районе сотрудники ГИБДД побывали в гостях у воспитанников Горхонского детского сада №2. Для ребят из старшей группы было организовано профилактическое занятие. С детьми побеседовали на тему безопасного поведения на дороге и проверили их знания в области дорожного движения. Также полицейский провел игру «Юный пешеход».
Инспекторы загадывали ребятам загадки о транспортных средствах и дорожных знаках. Детям объяснили, с какими опасностями можно столкнуться, если не соблюдать правила дорожного движения.
Тематические игры были направлены не только на закрепление основ дорожной безопасности, но и развитие таких важных для участника дорожного движения качеств как внимание и ловкость.
- Ребята получили массу впечатлений от встречи, инспекторы уверены, что подобные мероприятия способствуют формированию у детей с раннего возраста навыков правильного поведения на дороге. И, как следствие, снижению детского дорожно-транспортного травматизма,- сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
В Бурятии дошкольники разгадывали «дорожные» загадки
Общество, Фото:
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