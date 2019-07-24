Двустороннее учение началось на полигоне Бурдуны в Бурятии
В учениях принимают участие около тысячи военнослужащих, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.
Командирам двух подразделений отдельной мотострелковой бригады предстоит противостоять друг другу в нестандартных приёмах боя.
В течение недели военнослужащие будут вести рейдовые и обходящие действия, стремясь занять наиболее выгодные позиции для наступления.
В свою очередь , «противник» направит свои усилия на то, чтобы затянуть передовые силы войск в «огневые мешки» и сорвать их продвижение. В розыгрыше практических действий планируется задействовать мотострелковые и танковые подразделения, реактивные системы залпового огня «Град», ствольную артиллерию различного калибра, миномёты.
В ходе учения основное внимание будет уделено отработке взаимодействия между мотострелковыми, танковыми, артиллерийскими и другими приданными подразделениями при ведении наступления и маневренной обороны.
Завершающим этапом учения станут боевые стрельбы на полигоне Бурдуны.
В Бурятии военные учатся противостоять «огневым мешкам»
Общество, Фото:
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