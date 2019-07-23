В Бурятском театре покажут премьеру спектакля «Тугшан»

Постановка расскажет о сложной взаимосвязи мира предков и реальной жизни



30 июля в Бурятском драматическом театре имени Хоца Намсараева состоится премьера спектакля «Тугшан. Знаменосец». Спектакль поставлен по одноименной пьесе Саяна Жамбалова по итогам работы творческой лаборатории «Шэнэ буряад зүжэг. Современная бурятская драматургия».



- Эта история о молодом человеке, который проходит через различные испытания в поисках родового знамени. В пути ему открывается таинственный мир духов, он обретает друзей и встречает свою любовь. Спектакль о сложной взаимосвязи мира предков и реальной жизни, об уважении к традициям рода и поиске внутреннего Я, - сообщили в пресс-службе Бурятского театра.



Спектакль ставила московский режиссёр Виктория Печерникова.



Роли в постановке исполняют: заслуженные артисты России Олег Бабуев, Дарима Сангажапова, народные артисты Бурятии Болот Динганорбоев, Биликто Дамбаев, заслуженная артистка Бурятии Галина Галсанова, молодые артисты Булат Самбилов, Дашинима Доржиев, Ольга Ломбоева- Ранжилова и Тунгалаг Дашиева.



Спектакль идёт на бурятском языке с синхронным переводом на русский язык.

