Подрядчик монтирует канализационные коллекторы
О ходе работ по реконструкции тепловых сетей на улице Трубачеева сегодня, 12 июля, отчитался председатель комитета городского хозяйства Александр Тюрюханов.
На сегодня лотками закрыт весь участок по проезжей части, уплотнение требуется произвести на участке от камеры от 38.8 до 38.7, работы будут выполнены сегодня. Сальниковые компенсаторы смонтированы, отцентрованы и вварены во всех трёх камерах. Идёт работа по монтажу неподвижных опор, сообщили в управлении по информационной политике Улан-Удэ.
На перекрёстке Карьерном параллельно выполнен монтаж одного канализационного колодца, вчера была проложена гильза под теплотрассой. Сегодня и завтра будет проложен сам коллектор до проектируемой канализационной станции. Также сегодня будут смонтирован ещё один колодец под коллектором диаметром 400 для того, чтобы произвести перезаводку от насосной станции.
- Вчера приступили к подготовительным работам для прокладки канализационного коллектора на участке от камеры 38.7, дом где у нас стоит на горке, до Карьерного перекрёстка, - добавил Александр Тюрюханов.
Он уточнил, что подготовительные работы – это вскрытие асфальтового покрытия и сварка плетей коллектора.
Планируется, что в ближайшее время начнётся подготовка к асфальтированию по участкам.
Как сообщал «Байкал-Daily», из-за ремонта теплосетей на Трубачеева на этой улице закрыто движение. Неудобства водителям нужно терпеть до конца июля.
В Улан-Удэ полным ходом идёт реконструкция теплосетей на Трубачеева
Общество, Фото:
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