Автобусы будут ездить до часу ночи
В связи с проведением 29 июня на территории Этнографического музея народов Забайкалья республиканского фестиваля «Ночь Ёхора» работа автобусов маршрута № 37 будет усилена. Маршрутки будут ходить до 1 часа ночи 30 июня.
Об этом сообщили в комитете по транспорту, потребительскому рынку и предпринимательству администрации Улан-Удэ.
В «Ночь Ёхора» в Улан-Удэ усилят работу маршруток
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