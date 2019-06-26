В «Ночь Ёхора» в Улан-Удэ усилят работу маршруток

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Автобусы будут ездить до часу ночи



В связи с проведением 29 июня на территории Этнографического музея народов Забайкалья республиканского фестиваля «Ночь Ёхора» работа автобусов маршрута № 37 будет усилена. Маршрутки будут ходить до 1 часа ночи 30 июня.



Об этом сообщили в комитете по транспорту, потребительскому рынку и предпринимательству администрации Улан-Удэ.



