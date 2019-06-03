На этих автобусах будет табличка «Стеклозавод»
С 8 июня в Улан-Удэ изменится схема движения маршрута № 100. В субботу организуют движение 10 автобусов этого маршрута в микрорайон Стеклозавод по ул. Керамическая, Кундо, Воронежская с отправлением (заездом) с остановки «Тубдиспансер».
Планируемый интервал движения составит 15-20 мин. Автобусы, едущие по этому направлению, будут с табличками «Стеклозавод».
В настоящее время соответствующие изменения вносятся в реестр городских маршрутов Улан-Удэ, паспорт, график маршрута № 100.
- Обращаем внимание жителей микрорайонов Вагжанова, Дивизионный на то, что автобусы с табличкой «Стеклозавод» будут заканчивать движение в микрорайон Стеклозавод, остальные будут следовать по прежней схеме с конечной остановкой на 3-ем участке Дивизионный, – сообщает управление по информационной политике.
В Улан-Удэ маршрутки №100 будут заезжать в Стеклозавод
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