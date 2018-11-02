В Улан-Удэ состоится массовое отключение света



с 14:00 до 17:00 По ул. Аргунской ( в домах от № 62 до № 103), ул. Зейской (в домах от № 47до № 72), ул. Псковской (в домах от № 59 до № 65), ул. Сумской (в домах от № 37 до № 43).



С 9:00 до 17:00

По ул. Гайдара ( в домах от № 8 до № 28), ул. Кутузова (в домах от № 26 до № 33), ул. Циолковского (в домах от №72 до № 78), ул. Кутузова, 28.







По информации «Улан-Удэ Энерго»





В связи с плановыми ремонтными работами в электросетях и на оборудовании 9 ноября состоится отключение электроэнергии.Света не будет по следующим адресам:в ДНТ «Енисей» (участки № 33, 34, 35)По ул. Пищевой (в домах от № 4 до № 41), по ул. Каландаришвили ( в домах от № 24 до № 30), в Бурятском научно-исследовательском институте по ул. Кирова, 35 и в Комитете по делам ГО и ЧС республики Бурятия по ул. Кирова, 37.По ул. Плодовой ( в домах от № 2 до № 12), ул. Яблоневой ( в домах от № 1 до № 10), ул. Калиновой (в домах от № 1 до № 13), ул. Ягодной, 9, ул. Калиновой, 6, Абрикосовой (в домах от № 1 до № 15), в ДНТ «Зеленый бор» (на участках от № 3 до № 116), ул. Полевой (в дома от № 1 до № 31), ул. Природной (в домах от №1 до № 25), ул. Покровской ( в домах от № 1 до № 23), ул. Центральной (в домах от № 1 до № 30), пер. Центральному ( в домах от № 16 до № 28), ул. Мирной (в домах от № 1 до № 69), ул. Онежской (в домах от № 1 до № 41), ул. Еравнинской (в домах от № 6 до № 59), пер.Мирном (в домах от № 1 до № 6), ул. Светлогорской (в домах от № 1 до № 6), ул. Цолгинской (в домах от № 1 до № 47), ул. Вертолетной (в домах от № 1 до № 30), ул. Снежной (в домах от № 17 до № 25),