Игра между сборными России и Уругвая состоится сегодня в 22.00 по местному времени
Сегодня в 22:00 часов по местному времени на Центральном стадионе Бурятии состоится прямая трансляция заключительного матча нашей сборной на групповом этапе чемпионата мира по футболу.
Вход на стадион откроется в 20:00, пускать на трибуны будут строго по паспортам болельщика.
- Для тех, кто не имеет данного удостоверения, есть приятные новости. Получить «заветный» пропуск на праздник футбола можно будет, взяв с собой документ, удостоверяющий личность, и получить паспорт болельщика в специализированной палатке. Для всех пришедших поддержать нашу команду состоится розыгрыш призов, а также заряд положительных эмоций перед матчем от ди-джеев одного из клубов Улан-Удэ, - рассказали в пресс-службе минспорта Бурятии.
Правила посещения трансляции:
1. Для всех зрителей пронос любой жидкости строго запрещён! Воду и другие продукты питания можно будет купить на стадионе в точках общепита.
2. Несовершеннолетнее лицо допускается только со взрослым.
3. Не будут допускать жителей Бурятии на стадион, если они находятся в состоянии алкогольного опьянения или пытаются пронести алкогольную продукцию, или у них нет «Паспорта болельщика».
4. Не допускается выход на газон в обуви на каблуках.
Сегодня в Улан-Удэ на стадионе пройдёт трансляция матча ЧМ
Общество, Фото:
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