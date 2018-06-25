Сегодня в Улан-Удэ на стадионе пройдёт трансляция матча ЧМ

Игра между сборными России и Уругвая состоится сегодня в 22.00 по местному времени



Сегодня в 22:00 часов по местному времени на Центральном стадионе Бурятии состоится прямая трансляция заключительного матча нашей сборной на групповом этапе чемпионата мира по футболу.



Вход на стадион откроется в 20:00, пускать на трибуны будут строго по паспортам болельщика.



- Для тех, кто не имеет данного удостоверения, есть приятные новости. Получить «заветный» пропуск на праздник футбола можно будет, взяв с собой документ, удостоверяющий личность, и получить паспорт болельщика в специализированной палатке. Для всех пришедших поддержать нашу команду состоится розыгрыш призов, а также заряд положительных эмоций перед матчем от ди-джеев одного из клубов Улан-Удэ, - рассказали в пресс-службе минспорта Бурятии.



Правила посещения трансляции:



1. Для всех зрителей пронос любой жидкости строго запрещён! Воду и другие продукты питания можно будет купить на стадионе в точках общепита.

2. Несовершеннолетнее лицо допускается только со взрослым.

3. Не будут допускать жителей Бурятии на стадион, если они находятся в состоянии алкогольного опьянения или пытаются пронести алкогольную продукцию, или у них нет «Паспорта болельщика».

4. Не допускается выход на газон в обуви на каблуках.

