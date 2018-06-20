Он не будет работать днём 22 июня
В связи с проведением планового ремонта АО «Улан-Удэ Энерго» 22 июня будет отключен светофор на перекрёстке улиц Ленина и Куйбышева.
Он не будет работать в этот день с 13:00 до 17:00 часов, сообщает управление по информационной политике администрации Улан-Удэ.
В центре Улан-Удэ отключат светофор
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Он не будет работать днём 22 июня
Женщина, которой нужна кровь, хороша известна в Улан-Удэ благодаря помощи с узаконением земель
Ранее уголовное дело на экс-начальника управления капитального строительства правительства Бурятии прекратили
В рамках школы состоялись мастер-классы, экскурсии и олимпиады
Сейчас проходит заключительный этап творческого состязания
За неуплату алиментов женщину повторно привлекли к уголовной ответственности
С начала года обратилось трое бывших заключённых
Лучшие будут представлять район на республиканских летней спартакиаде
Томас Холмс влюбился в улан-удэнку, и скоро в их семье родится ребёнок. Необычная пара рассказала «Байкал-Daily» о своей истории
В Сети опубликован юмористический ролик, показывающий подготовку «креативных» районов к сельским спортивным играм
Молодые люди познакомились в Красноярске и на попутке добрались до Иркутской области
В соединения и воинские части Восточного военного округа поступила крупная партия современных передвижных полевых кухонь и бань
Они исполнили танец на берегу озера Байкал
Такая операция была проведена в республике впервые
Вручение состоялось во время соревнований по боулингу