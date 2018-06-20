В центре Улан-Удэ отключат светофор

Он не будет работать днём 22 июня



В связи с проведением планового ремонта АО «Улан-Удэ Энерго» 22 июня будет отключен светофор на перекрёстке улиц Ленина и Куйбышева.



Он не будет работать в этот день с 13:00 до 17:00 часов, сообщает управление по информационной политике администрации Улан-Удэ.

