Жители смогут выбрать объекты 18 марта
159 пунктов для открытого голосования за общественные пространства будут оборудованы в Иркутске к 18 марта на территориях всех участковых избирательных комиссий. Об этом сообщила заместитель мэра – председатель комитета городского обустройства администрации Иркутска Елена Фёдорова.
Голосование пройдёт в рамках программы «Формирование комфортной городской среды». Для него утверждено 28 пространств.
– Какие из этих территорий будут благоустроены в этом году, иркутяне решат сами 18 марта. Победить может любой проект, как маленький, так и большой. Каждый житель, приходя голосовать на всероссийские выборы, сможет в соседнем помещении выбрать общественную территорию, которую, по его мнению, необходимо благоустроить в первую очередь, – отметила Елена Фёдорова.
В этом году на благоустройство общественных пространств Иркутска планируется направить более 150 миллионов рублей, сообщает пресс-служба администрации Иркутска.
159 пунктов для голосования за общественные пространства заработают в Иркутске
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