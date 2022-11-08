Бурятия опустилась в рейтинге доступности аренды жилья

Экономика, Фото: Сергей Тарасенко

Аналитики подсчитали, какой доход необходим семьям с двумя детьми для аренды жилья и комфортной жизни



В Бурятии 34,5% семей могут позволить себе арендовать квартиру. По этому показателю республика заняла 49 место из 85-ти в рейтинге доступности аренды жилья. Годом ранее республика занимала 48-ю позицию.



Исследование представили аналитики РИА Рейтинг. В качестве индикатора доступности в рейтинге выступила доля семей, состоящих из двух работающих взрослых и двух детей, которые имеют возможность оплачивать аренду двухкомнатной типовой квартиры, тратить деньги на насущные траты на некоторые дополнительные расходы. Для расчёта рейтинга предполагалось, что не более 70% средств, оставшихся после вычета из семейного бюджета региональных прожиточных минимумов взрослых и детей, семья тратит на аренду жилья, 30% – на прочие расходы.



Авторы рейтинга установили, что для оплаты арендованного жилья и повседневных расходов семьям в Бурятии необходим совокупный доход в 86,9 тысяч рублей.



Лидером рейтинга стал Ямало-Ненецкий автономный округ, где почти 70% семей могут позволить себе снимать квартиры (в средней общий семейный доход там превышает 130 тысяч рублей в месяц). На втором и третьем местах расположились Чукотский автономный округ и Ханты-Мансийский автономный округ с долей в 59,1% и 56,7% и с доходами на семью 170 тысяч и 120 тысяч рублей соответственно. Лидерство этих регионов эксперты РИА Рейтинг объясняют относительно высокими зарплатами, а также большим объёмом жилого фонда, который остался ещё со времен СССР.



Также в лидирующую десятку входят Санкт-Петербург, Магаданская область, Кемеровская область, Сахалинская область, Ненецкий автономный округ, Иркутская область (девятое место в рейтинге) и Белгородская область. Относительно неплохой результат этих регионов можно объяснить приемлемым уровнем зарплат, а также заметными объёмами строительства.



К слову, Забайкальский край в рейтинге доступности аренды опередил Бурятию на один пункт, заняв 48 место.



Замыкают рейтинг преимущественно южные регионы. Наименьшей доступностью аренды жилья характеризуется Кабардино-Балкарская Республика (где только 15,4% могут позволить снимать квартиры). Также низкую доступность аренды жилья показали Чеченская Республика (17% семей), Севастополь (17,7%), Республика Ингушетия (19,3%), Калининградская область (19,5%) и Республика Дагестан (20,1%).

