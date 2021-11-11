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В Улан-Удэ ледовый городок обойдётся более чем в 6 млн

В Улан-Удэ ледовый городок обойдётся более чем в 6 млн
Экономика, 
Площадь Советов начали готовить к строительству зимнего городка

Победителем торгов на возведение новогоднего ледового городка на площади Советов в Улан-Удэ стало ООО «Энергострой». Компания предложила выполнить работы за 6,4 млн рублей.

Также в торгах на строительство участвовал МБУ «Комбинат по благоустройству», предложивший сумму в 6,8 млн рублей. Итоги торгов подвели 8 ноября. Заказчиком выступил комитет городского хозяйства Улан-Удэ.

Как сообщал «Байкал-Daily», начальная сумма контракта составляла 6,9 млн. По условиям договора, ледовый городок должны возвести до 20 декабря 2021 года, а демонтировать его с 20 февраля по 1 апреля 2022-го (в зависимости от погодных условий).


Сейчас площадь Советов начали готовить к строительству городка, сообщили в пресс-службе мэрии. На площади устанавливают закладные для светодинамической дорожки «Млечный путь». Новогодняя иллюминация будет «вести» гостей от главного входа до центральной ёлки. Добавится и динамическая гобо-проекция на здание Росгеологии.

В этом году городок посвящён популярным героям мультфильма режиссёра Эрдэни Жалцанова Бадме и Чагдару. Центральную площадь украсят ледяные скульптуры, лабиринт, сказочные фотозоны «Бадма и Чагдар на подледной рыбалке», «Бадма и Чагдар на лодке» «Дед Мороз и Снегурочка» и т. д.

За новогодней ёлкой разместится детская зона с маленьким лабиринтом, горками, двумя ледяными котлами разного размера.

К возведению городка подрядчик ООО «Энергострой» приступит со следующей недели.

Каркас главной ёлки, входные ворота, катушки были приобретены в прошлом году и будут установлены снова. Это многолетние металлические конструкции, которые прослужат несколько лет.

На прошлогодний ледовый городок потратили 5,9 млн рублей.
ледовый городок госзакупки

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