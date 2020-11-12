В Улан-Удэ устанавливают ёлку на площади Советов

Ёлка и ледовый городок на главной республиканской площади обойдётся улан-удэнскому бюджету в 5,9 миллионов рублей (5 969 959). За работу взялась подрядная организация ООО «Строймонтаж».







- Массовые мероприятия, конечно, будут ограничены. Но в целом праздник остаётся. С какими-то ограничениями праздник будет, - сказал Алексей Цыденов.

























