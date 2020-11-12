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В Улан-Удэ устанавливают ёлку на площади Советов

В Улан-Удэ устанавливают ёлку на площади Советов
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
В центре города началась подготовка к Новому году

В Улан-Удэ начали устанавливать новогоднюю ёлку на площади Советов. Сегодня работники уже возвели металлический каркас, а также демонтировали плитку и выкопали яму.

Ёлка и ледовый городок на главной республиканской площади обойдётся улан-удэнскому бюджету в 5,9 миллионов рублей (5 969 959). За работу взялась подрядная организация ООО «Строймонтаж».


Как сообщал «Байкал-Daily», комитет городского хозяйства Улан-Удэ объявил электронные торги в октябре. Начальная цена контракта составила 5 999 959 рублей.

На торги заявилось две подрядные организации ООО «Агаст» и ООО «Строймонтаж». Первая компания предложила цену на 60 тысяч рублей ниже заявленной. Однако её заявка признана не соответствующей требованиям. Победителям объявлен ООО «Строймонтаж», чья цена лишь на 30 тысяч ниже начальной.

В этом году стоимость ледового городка выше более чем в два раза по сравнению с 2019 годом.  Это связано с отменой Дня города. Выделенные на День города четыре миллиона рублей были перенаправлены на подготовку к Новому году.

Накануне глава республики Алексей Цыденов заявил в беседе с ТАСС, что Бурятия не будет вовсе отказываться от новогодних мероприятий из-за коронавируса.

- Массовые мероприятия, конечно, будут ограничены. Но в целом праздник остаётся. С какими-то ограничениями праздник будет, - сказал Алексей Цыденов.







Новый год
 
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