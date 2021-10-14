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В Улан-Удэ на новогодний городок выделили почти 7 млн

В Улан-Удэ на новогодний городок выделили почти 7 млн
Общество, 
Строительство планируют завершить до 20 декабря

На сайте госзакупок появился лот – «Устройство новогоднего городка на площади Советов 2021-2022 гг.». Начальная цена контракта составляет 6,9 млн.

Заявки на участие в электронном аукционе можно подавать до 21 октября, сам аукцион состоится 25 октября.

Согласно документации, подрядчик приступает к выполнению своих обязательств с момента заключения контракта до 1 апреля 2022 года. Работы будут проходить в 2 этапа:
 
1. устройство новогоднего городка на площади Советов с момента заключения контракта до 20 декабря 2021 года;
2. демонтаж городка с 20 февраля по 1 апреля 2022 года (в зависимости от погодных условий).

Проектом предусматривается устройство скульптур изо льда: 12 животных восточного календаря, конкурсные скульптуры, катушки, катушки для детей, чаши, поздравительная надпись «С новым годом!» на двух языках. А также сюжетная линия приключений, персонажей Бадмы и Чагдара в поисках тигра - символа 2022 года.

- Каток для катания на коньках размерами 15х25 м. Вдоль городка установлены торговые павильоны. Возле центральной части, где предусматривается размещение разборной сцены по обеим сторонам устанавливаются инсталляции «Я люблю Бурятию» и «Я люблю Улан-Удэ», - говорится в документации.




 

Как сообщал «Байкал-Daily», предыдущий ледовый городок на площади Советов Улан-Удэ обошёлся городскому бюджету в 5,9 млн рублей. В связи с отменой Дня города в 2020 году сэкономленные четыре млн рублей перенаправили как раз на ледовый городок и новогодние мероприятия.

Городская ёлка, установленная этой зимой, вошла в топ-10 самых красивых и высоких ёлок России. Все сосны, из которых она была сделана, переработали на удобрение.

новогодние елки ледовый городок

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