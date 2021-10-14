В Улан-Удэ на новогодний городок выделили почти 7 млн



1. устройство новогоднего городка на площади Советов с момента заключения контракта до 20 декабря 2021 года;

2. демонтаж городка с 20 февраля по 1 апреля 2022 года (в зависимости от погодных условий).



Проектом предусматривается устройство скульптур изо льда: 12 животных восточного календаря, конкурсные скульптуры, катушки, катушки для детей, чаши, поздравительная надпись «С новым годом!» на двух языках. А также сюжетная линия приключений, персонажей Бадмы и Чагдара в поисках тигра - символа 2022 года.



- Каток для катания на коньках размерами 15х25 м. Вдоль городка установлены торговые павильоны. Возле центральной части, где предусматривается размещение разборной сцены по обеим сторонам устанавливаются инсталляции «Я люблю Бурятию» и «Я люблю Улан-Удэ», - говорится в документации.



















Городская ёлка, установленная этой зимой, вошла в топ-10



Городская ёлка, установленная этой зимой, вошла в топ-10 самых красивых и высоких ёлок России. Все сосны, из которых она была сделана, переработали на удобрение.