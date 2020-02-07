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Корейцы планируют построить туркомплекс на Байкале в Бурятии

Корейцы планируют построить туркомплекс на Байкале в Бурятии
Бизнес,  Фото:Сергей Тарасенко
Компания намерена привлечь более 4 миллиардов на строительство комплекса с зоной активного отдыха

Инвесторы заявили о намерении реализовать проекты на общую сумму 5 млрд рублей в особой экономической зоне туристско-рекреационного типа «Байкальская гавань», сообщает «Интерфакс» со ссылкой на директора ОЭЗ Алексея Тогошиева.

По его словам, первым инвестором стала российская компания «Грин Флоу», которая управляет отельным бизнесом в Сочи. Как сообщал «Байкал-Daily», инвестор планирует построить отель на 180 номеров и SPA-комплексом. Общий объём заявленных инвестиций составляет 871 млн рублей. Планируемый срок ввода в эксплуатацию - второе полугодие 2021 года.

Второй инвестор - корейская компания GEO GROUP - намерена привлечь 4,1 млрд рублей инвестиций. На эти средства на территории участка «Пески» планируется построить всесезонный международный туристический комплекс. Проект предполагает строительство крупного гостиничного комплекса на 650 номеров в шести корпусах различной категории, оздоровительно-реабилитационного центра на 1300 мест и 41 мини-гостиницы с общим номерным фондом на 396 мест, что позволит единовременно принять до 1 тыс. 696 человек. Также предусмотрено создание зоны активного отдыха, расположенной за пределами прибрежной территории.

По словам Тогошиева, 2020 год должен стать ключевым с точки зрения реализации бизнес-планов. В настоящий момент оказывается помощь в проведении процедур по вхождению в качестве резидентов ещё нескольким российским компаниям, сообщает «Интерфакс».


байкальская гавань туризм инвестиционные проекты
 
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